Während des Umzugs kam es zu Schmierereien an Trams und Hauswänden, die Demo wurde kurz nach 17 Uhr in der Innenstadt angehalten. Diener kam da gerade von der Arbeit. Als sie sah, dass die Demo noch im Gange war, lief sie mitten in den Pulk. «Viele meiner Leute nahmen teil. Und es war kein Problem, an der Polizei vorbeizukommen», sagt sie heute.

239 Personen abgeführt

Kurz nach ihrem Eintreffen gab die Polizei den Demonstranten über Lautsprecher eine letzte Chance, sich zu entfernen. Diener sagt, sie und andere in der Menschenmenge hätten dies rein akustisch nicht verstanden. Nach der Durchsage löste die Polizei die Demo auf. Ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch einen Weg aus dem Kessel: in Handschellen. Einzeln wurden die Teilnehmer aus der Menge gezogen und auf den Posten im Neufeld gebracht, auch Diener. Insgesamt 239 Personen wurden abgeführt, 147 angezeigt. Die meisten wegen: Landfriedensbruch.

Wäre am 7. April 2018 das neue Berner Polizeigesetz bereits in Kraft gewesen, hätten die Demonstranten nebst einem Strafbefehl vermutlich auch eine Rechnung von der Stadt Bern erhalten. Es ist der wohl umstrittenste Punkt im aktuellen Abstimmungskampf: der neue Gesetzestext, der vorsieht, Kosten für Polizeieinsätze künftig auf die Teilnehmer und Veranstalter von Demos zu überwälzen, sofern es zu Gewalt an Personen oder Sachen kommt.

Veranstalter werden dann zur Kasse gebeten, wenn die Demo unbewilligt ist oder sie Bewilligungsvorlagen vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht einhalten. Ein Teilnehmer wird belangt, wenn er oder sie selbst an der Gewalt beteiligt ist. Allerdings kann es auch jene treffen, die weder sprayen noch schlagen, sondern weiterdemonstrieren, wenn die Polizei die Demo für offiziell beendet erklärt hat.

Die Afrin-Demo, sie könnte ein Musterbeispiel für die Anwendung des neuen Gesetzes sein.

Das neue Instrument

Wenn im Kanton demonstriert wird, dann meist in der Stadt Bern. Die Stadtregierung hat keine Position zum revidierten Polizeigesetz bezogen. Ihr Sicherheitsdirektor allerdings spricht sich für ein klares Ja aus. Gemäss Reto Nause (CVP) ist das Gesetz «ein massgeschneidertes Instrument», um gegen Gewalt an unbewilligten Demos vorzugehen. «Das Gesetz soll auch eine abschreckende Wirkung haben.» Macht über die Anwendung hätte die Stadt Bern selbst: Ob die Kosten weitergereicht werden, entscheidet nicht die Polizei, sondern die Gemeinde. Der Kanton will den Gemeinden damit ein neues Instrument in die Hand legen, um gegen gewalttätige Demonstranten vorzugehen.

Die Rechtsordnung sieht bislang zwei Möglichkeiten vor, um Gewalt an Demos zu sanktionieren. Eine strafrechtliche: Wer ein Schaufenster demoliert, der begeht eine Sachbeschädigung. Und eine zivilrechtliche: Der Eigentümer des Schaufensters kann vom Täter Schadenersatz verlangen.

Wird das Polizeigesetz angenommen, sollen einer Privatperson künftig maximal 10'000 Franken, in besonders schweren Fällen 30'000 Franken auferlegt werden können. Die Kostenauflage soll sich unterscheiden je nachdem, wie direkt jemand an den Ausschreitungen beteiligt ist. «Die Beteiligungen an den Sicherheitskosten sind geradezu lächerlich tief», sagt Nause. «Das ist nur ein Bruchteil der effektiven Kosten eines Sicherheitseinsatzes während einer Demo, bei der Gewalt verübt wird.»

Nur bei grossen Demos

Unbewilligt war auch die Anti-WEF-Kundgebung vom letzten Samstag. Beim Bollwerk setzten die Demonstranten symbolisch ein Kartenhaus in Brand, am Rand kam es zu einer Handgreiflichkeit, die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Aber: Gemäss Reto Nause wäre eine solche Demo explizit kein Anwendungsfall für die neuen Regeln. Dies, weil sie gar nicht aufgelöst wurde.

Nause relativiert. Es sei nicht so, dass die Polizei Kundgebungen reihenweise auflöse. In der Praxis beschränke sich besagter Anwendungsbereich auf «die grossen Kisten», also auf Kundgebungen, bei denen es zu massiver Gewalt komme und hohe Sachschäden entstünden. In den letzten Jahren wären rund eine Handvoll Kundgebungen betroffen gewesen. Nause nennt «Tanz dich frei» 2013 als Paradebeispiel.