Das Dreiseenland ist die Gemüsekammer der Schweiz. Rund ein Viertel des inländischen Gemüses wächst in der Region um Neuenburger-, Bieler- und Murtensee. Doch die Felder senken sich ab. Die Moorböden enthalten viel Torf. Sobald dieser nicht mehr von Wasser gesättigt ist, zersetzt er sich. Da Torfböden viel Kohlenstoff speichern, gelangen so erhebliche Mengen des klimaschädlichen CO 2 in die Atmosphäre.