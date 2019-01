Seit dem 1. Januar müssen die Schweizer Spitäler über die Bücher. Sechs Operationen – von Eingriffen an Hämorrhoiden über Behandlungen an der Gebärmutter bis hin zu Kniearthroskopien – dürfen seit diesem Jahr nur noch in begründeten Fällen stationär, sprich mit Übernachtung, durchgeführt werden. Im Normalfall müssen sie ambulant erfolgen. Nur dann kommt die Krankenversicherung noch dafür auf.