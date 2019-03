Während die Gerichte über der Gültigkeit des Urnengangs vom Juni 2017 brüteten, dürfe der Kanton Bern nicht einfach die Hände in den Schoss lege und abwarten, forderten die Grünliberalen in einem Vorstoss. Die Regierung soll die Grundlagen klären, die für eine Wiederholung der Abstimmung nötig wären, lautete eine der Forderungen des Vorstosses.

In jedem Fall ein Volksentscheid

Die Grünliberalen machten ebenfalls klar, dass «dem politischen Frieden zuliebe» demokratisch legitimierte Entscheide gerichtlichen Entscheidungen vorzuziehen seien. «Niemand hat ein Interesse, dass die Jurafrage gerichtlich entschieden wird (...)», argumentierte die Partei. Damit würden die politischen Prozesse um Jahre verzögert.

Letztlich werde in jedem Fall das Volk den Entscheid getroffen haben, versuchte die Regierung die Bedenken der Grünliberalen zu zerstreuen. Ganz egal, welche Gerichtsinstanz schliesslich den rechtsgültigen Entscheid fällt. Entweder, werde der Urnengang vom 18. Juni 2017 als gültig anerkannt oder es werde eine zweite Abstimmung durchgeführt.

Eine Absage erteilte die Regierung möglichen Überlegungen, eine zweite Volksabstimmung noch vor dem Vorliegen eines rechtsgültigen Gerichtsentscheids durchzuführen. Denn: in eine neue Abstimmung müssten die Erwägungen des Gerichts einbezogen werden. Die entsprechenden Schlussfolgerungen will der Regierungsrat, soweit sie in seiner Kompetenz liegen, dereinst ziehen.

Er habe gar keine vorgezogene Abstimmung verlangt, wehrte sich Thomas Brönnimann namens der GLP. Da habe ihm die Regierung ein wenig das Wort im Mund umgedreht.

Arbeitsgruppe an der Arbeit

Die Regierung zeigte sich bereit drei der vier Forderungen des Vorstosses in dem von ihr geschilderten Sinn anzunehmen. Einzig die Forderung der Grünliberalen nach einem Bericht über die Auswirkungen des nun eingeschlagenen Rechtswegs auf die kantonale Institutionen in Moutier lehnte die Regierung zum jetzigen Zeitpunkt ab. In dieser Frage geht es namentlich um die Zukunft des Spitals.