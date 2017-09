Moderate Ozonbelastung trotz des heissen Sommers

Wer in diesen Tagen brennende Augen, Reizungen an Schleimhäuten oder ein Kratzen im Hals feststellt, spürt unter Umständen die erhöhte Ozonbelastung. In Thun wurde der entsprechende Grenzwert heuer schon mehr als 70-mal überschritten; 7-mal allein in den letzten 10 Tagen. Mehr...

Marco Zysset / pd. 24.06.2017