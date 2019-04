Mit geklauten Autos gerast

Als die Männer am 11. August im Gebiet Burgdorf/Oberburg und am 22. August in der Region Biel in eine Geschwindigkeitskontrolle gerieten, flüchteten sie mit übersetzter Geschwindigkeit. Die Liste der Vorwürfe geht noch weiter. Sie sollen zahlreiche weitere Diebstähle begangen zu haben. Bei einer Hausdurchsuchungen konnte Deliktsgut sichergestellt werden. Die Gesamtdeliktssumme beläuft sich auf mehr als 20'000, der entstandene Sachschaden auf über 60'000 Franken.

Wie die Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag mitteilt, konnten die Täter identifiziert und somit die Ermittlungen abgeschlossen werden. Die vier zum Tatzeitpunkt 16- bis 20-jährige jungen Männern sind geständig und werden sich vor der Justiz verantworten müssen.