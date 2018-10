Mit Technik gegen die Dürre

Die Emme? Kein stattlicher Fluss mehr, sondern ein schmales Rinnsal. Die Trinkwasserquellen? Teilweise fast versiegt. Die Bauern? Wegen strengererRegeln zur Wasserentnahme aus Gewässern unter Druck.

Die lang anhaltende Trockenheit seit diesem Frühsommer ist aussergewöhnlich. Einzelne Gemeinden wie Brienz oder Linden sahen sich gezwungen, die Bevölkerung öffentlich dazu aufzurufen, den Wasserverbrauch im Haushalt einzuschränken. Im Kanton Bern gab es dieses Jahr von Frühling bis Herbst mindestens 30 Prozent weniger Niederschläge als in einem normalen Jahr. Wobei normale Jahre immer seltener werden. Seit der Jahrtausendwende wurden 2003, 2015 und 2018 die heissesten Sommer seit Messbeginn gemessen.

Beim Kanton stellt man sich darauf ein, dass es in dieser Tendenz weitergehen dürfte und die Abstände zwischen den Extremjahren eher kleiner werden. Dennoch: Das Berner Amt für Wasser und Abfall (AWA) mag dieSituation in diesem Jahr nicht dramatisieren. «Die Vegetation hat weniger gelitten als beispielsweise 2003, weil es etwa weniger Tropennächte gab und es generell weniger heiss war», sagt AWA-Chef Jacques Ganguin. Vor 15 Jahren hätten die Bäume schon im August die Blätter verloren. Auch die Versorgung mit Trinkwasser sei im Kanton heuer gewährleistet gewesen.

Aber: Die zunehmende Trockenheit könnte dann zum nachhaltigen Problem werden, wenn die grossen Wasserbezüger ihre Verhaltensmuster nicht ändern. Dazu gehören auch die Landwirte. Deshalb unterstützt das kantonale Amt für Landwirtschaft und Natur (Lanat) Projekte ideell und finanziell, die neue Wege zur Wassergewinnung aufzeigen wollen. Diese Zeitung hat sich zwei zukunftsträchtige Modelle näher angeschaut.

Tomaten digital angesteuert

Armin Gredig wirft einen prüfenden Blick auf die schon bald erntereifen Tomaten. Zunächst wirkt es, als stünde er in einem normalen Gewächshaus. In Tat und Wahrheit befindet sich der Leiter Gewächshäuser der Bösiger Gemüsekulturen AG in Niederbipp inmitten der digitalstenTomatenkulturen der Schweiz. Die Tomaten stecken hier nicht im Boden, sondern hängen etwa einen Meter ab Boden. Sie schlagen ihre Wurzeln nicht wieüblich in Erde, sondern in Steinwolle. Man spricht dabei von sogenannten Hors-sol-Kulturen.

Das Wasser bekommen die Tomaten nicht via Giesskanne, sondern über ein hochmodernes Leitungssystem tröpfchenweise und millilitergenau zugeführt. Eine Leitung führt von der hauseigenen Wasseraufbereitungsanlage in die Halle. Bei jeder Tomatenpflanze zweigt ein Nebenschlauch ab, der das Wasser direkt zur Pflanze pumpt. In der voll automatisierten Anlage, die Gredig und sein Team auch von auswärts übers Smartphone steuern können, lässt sich genau speichern, wie oft am Tag die Pflanzen wie viel Wasser bekommen.

Im Hochsommer kann das bis zu 40-mal pro Tag der Fall sein, jetzt im Herbst bekommen die Pflanzen etwa zehn Rationen. Zusammen mit dem Wassererhalten die Pflanzen auch eine Düngerlösung zugeführt. Auch das erledigt die Mischanlage automatisch. Können die Tomaten mal nicht die ganze Nährstofflösung aufnehmen, fliesst der Rest einfach zurück in die Mischanlage. «Würden wir im Boden anbauen, würde überflüssiges Wasser einfach versickern», erklärt Gredig und weicht einem selbstgesteuerten Palettentransporter aus, der die geerntetenTomaten ins Lager fährt. «Wir brauchen dank hors-sol und unserem Wasserleitsystem nur 15 Liter Wasser pro Kilogramm Tomaten. Bei Bodenkulturenwären es 40 Liter pro Kilo.»

Dass Hors-sol-Kulturenzumindest bei Bioliebhabern wegen der industriellen Haltung nach wie vor nicht den besten Ruf haben, ist Gredig sehr wohl bewusst. «Fakt ist: Wir verbrauchen weniger Wasser, haben keinen überfeuchteten Boden und deshalb weniger Krankheiten. Folglich setzen wir auch weniger Pflanzenschutzmittel ein.» Und die Qualität? «Da bemerken Sie keinen Geschmacksunterschied zu Bodentomaten.» Eine spontane Verköstigung gibt dem Spezialisten recht.

Das Wasser bezieht die Firma Bösiger von einem einige Kilometer entfernten Pumphaus. Durch lange Leitungen fliesst es zu den Gewächshäusern. Das verwendete Grundwasser stammt aus der Entwässerung der umliegenden Felder. Auf eine Entnahme aus Flüssen oderBächen ist die Gemüseproduzentin deshalb nicht angewiesen.

Lieber Tropf als Strahl

Für Christian Hofer ist die Bösiger AG ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was mit modernster Technik alles möglich ist. Er ist Lanat-Chef und in dieser Position mitverantwortlich dafür, in welche Richtung sich die Landwirtschaft im Kanton Bern entwickelt. Ein ressourcenschonender Wasserverbrauch steht bei ihm wegen der Klimaveränderung weit oben auf der Prioritätenliste. «Ein zukünftiger möglicher Schritt ist, dass man versucht, von der eher ineffizienten Sprinklerbewässerung wegzukommen und stattdessen – wo umsetzbar – auf gezielte Tröpfchenbewässerung setzt.» Damit will Hofer aber keinesfalls dafür plädieren, dass nur hoch industrialisierte Betriebe wie die Bösiger AG eine Zukunft haben. Aber: «Vielleicht kann sich davon auch ein traditionell aufgestellter Landwirtschaftsbetrieb das eine oder andere abschauen.»

Das geschieht zum Beispiel im Belpmoos: Dort haben sich zwölf Bauern zusammengetan und ein autarkes Bewässerungssystem gebaut, das ohne Flusswasser auskommt.

Hanspeter Rohrer dreht am radgrossen Wasserhahn am Feldrand. Sofort schiesst Wasser aus dem unterirdischen Hydranten durch die ebenfalls unter dem Boden verbauten Leitungen. In etwa 100 Meter Entfernung schiesst schliesslich das erfrischende Nass aus einem Sprinkler über das Selleriefeld.

Das Pumphaus angezapft

Was auf den ersten Blick nicht allzu spektakulär scheint, ist es aber spätestens auf den zweiten Blick. Denn das Wasser stammt nicht etwa aus einer Trinkwasserquelle oder aus den nahe liegenden Flüssen Gürbe oder Aare, sondern aus dem Pumphaus in Kehrsatz. Dort wird seit mehr als 100 Jahren das Wasser aus der Entwässerung der Felder im Belpmoos gesammelt. Ohne dieses Entwässerungssystem wäre der Grundwasserspiegel rund 1,5 Meter höher, und der nahegelegene Flughafen sowie das Ackerland wären regelmässig überschwemmt.

Rohrer und elf weitere Landwirte haben sich das bestehende Entwässerungssystem zunutze gemacht und mehrere Kilometer Leitungen zu ihren Feldern verlegt. Seit dem Frühling 2017 wird nun das Wasser für die Bewässerung aus dem Pumphaus zu den Feldern gepumpt. Das Grundprinzip der Wasserversorgung ist das gleiche, das auch die Firma Bösiger in Niederbipp anwendet. Speziell in Belp ist, dass sich mehrere Bauern zu einer Bewässerungsgesellschaft zusammengetan haben und nun insgesamt 165 Hektaren Land auf diese Art bewässern. Das entspricht der Fläche von rund 230 Fussballfeldern.

Gekostet hat das System insgesamt 650000 Franken. Die Hälfte haben Bund und Kantone beigesteuert, den Rest haben – abgestuft nach Wasserverbrauch – die beteiligten Bauern beigesteuert, zum Teil über zinslose Darlehen.

Effizienter dank Sonden

Früher hatte Rohrer das Wasser aus einer Quelle unter seinem Hof bezogen, etliche seiner Kollegen hatten sich ab und an bei der Gürbe bedient. «In diesem Sommer war meine Quelle versiegt, ich hätte also ein ernsthaftes Problem gehabt.» Zumal der Kanton die Wasserentnahme aus dem Fluss ebenfalls eingeschränkt habe. Deshalb ist sein Fazit klar: «Wir hatten Glück mit dem Pumphaus.»

Das neue Bewässerungssystem gibt den Landwirten die Sicherheit, auch in trockenen Jahren eine akzeptable bis gute Ernte einzufahren. Und davon hängt letztlich ihre Existenz ab. Rohrer spricht von einem Ernteertrag, der rund 80 bis 90 Prozent eines guten Jahres entspricht. Sein Kollege Karl Stucki, der die Bewässerungsgesellschaft präsidiert und Kartoffeln anbaut, blickt auf eine 90-Prozent-Ernte zurück. «Selbst wenn wir genug Wasser zur Verfügung haben, geht die grosse Hitze halt doch nicht spurlos an den Pflanzen vorbei», erklärt Rohrer.

Rohrer und Stucki sind zuversichtlich, dass sie ihr Wassersystem künftig noch effizienter werden steuern und nutzen können. «Wir wollen vermehrt Messsonden einsetzen, die uns genau anzeigen, wann welches Feld das nächste Mal bewässert werden muss.» So könne man gezielter vorgehen – und zudem Wasser sparen. «Denn wenn man sich nur auf sein Bauchgefühl verlässt, bewässert man in der Regel zu häufig und zu stark», sagt Stucki.

Karl Stucki und Hanspeter Rohrer fahren zurück auf ihre Höfe. Die Gürbe, die nur wenig Wasser führt, beachten sie gar nicht. Schliesslich haben sie sich von ihrer Abhängigkeit von ihr befreit.

(Berner Zeitung)