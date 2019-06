Maximalforderung für Mitholz

Der Bundesrat lehnte Grossens Motion jedoch ab. Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) sagte am Freitag, dass sie die Besorgnis des Frutiger Politikers zwar teile. «Der Bundesrat will ebenso, dass das Risiko für die Bevölkerung von Mitholz so weit als möglich gesenkt wird.» Tatsache sei aber auch, dass die Gefahr einer Explosion mit dem Beginn einer Räumung markant ansteige.

Der Bund müsse während dieser Zeit die Sicherheit der Bevölkerung und der Arbeiter gewährleisten. «Deshalb kann der Bundesrat zum heutigen Zeitpunkt nicht zusichern, dass das Munitionslager komplett gefahrlos gemacht werden kann», so Amherd.

Komplexes Problem

Momentan werde ein Zwischenbericht mit Empfehlungen erarbeitet, welche Varianten weiterverfolgt werden sollen. Der Fokus liege dabei auf einer vollständigen oder zumindest auf einer teilweisen Räumung der Munition, so Amherd. Insofern würden die Anliegen der Motion bereits berücksichtigt, fand die Verteidigungsministerin. Und ja: Auch sie möchte das Problem lieber heute als morgen lösen. Aufgrund der Komplexität sei das aber nicht so einfach.

Im Nationalrat blieben die Argumente der Bundesrätin ungehört. Mit 131 zu 41 Stimmen bei 4 Enthaltungen hiess dieser die Motion gut. Nein stimmten einzig Vertreter von FDP und CVP. Als Nächstes muss nun der Ständerat darüber entscheiden.