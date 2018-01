Massive Schäden im Kanton Bern wegen Burglind

Der Name

Tief Burglind trägt den Namen von Burglind Gorn. Sie hat die Möglichkeit genutzt, die Patenschaft für ein Tief zu übernehmen. Dieses Angebot des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin, das die Namen vergibt, steht jedem offen – die Patenschaft für ein Tief gibt es für umgerechnet 276 Franken, jene für ein Hoch für umgerechnet 415 Franken.



Burglind Gorn, eine Frau mittleren Alters aus dem Raum Berlin, habe sich die Patenschaft für das aktuelle Sturmtief selber geschenkt, sagt Sebastian Wölk von der Freien Universität Berlin. «Sie kennt einen Meteorologiestudenten und hat so vom Angebot erfahren, eine Patenschaft zu übernehmen.»



Für Interviews steht Burglind Gorn jedoch nicht zur Verfügung, wie Wölk sagt. «Wir hatten diverse Medienfragen, doch Frau Gorn ist auf Arbeit und möchte sich nicht äussern.» Es sei aber keineswegs so, dass die Tauf­patin schockiert sei, was der Sturm unter ihrem Namen anrichtet. Natürlich habe sie nicht wissen können, dass das Tief mit ihrem Namen für so grosse Schlagzeilen sorge. «Ich glaube aber, sie hat immer noch Freude an ihrer Patenschaft.» Newsnet