Wie die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) am Mittwoch mitteilte, ist das dann der Fall, wenn diese Schulkinder während einer gewissen Krankheitsphase mit einem an Masern erkrankten Schulkind in Kontakt kamen und nicht gegen Masern geimpft sind.

An mehreren Schulen im Kanton Bern war dieser Schritt notwendig. Bei den an Masern erkrankten Personen handelt es sich nicht nur um Kinder, sondern auch um Erwachsene. Einige mussten mit mittleren und schweren Komplikationen ins Spital gebracht werden. Masern können in gewissen Fällen zu Lungenentzündung oder Hirnentzündung führen.

Befragt nach den Gründen für die Zunahme der Masern im Kanton Bern sagte Kantonsärztin Linda Nartey auf Anfrage, wieso es zum Ausbruch der Krankheit komme, sei nicht in jedem Fall nachzuweisen. Es habe aber in der Schweiz Masernfälle gegeben, die auf Masernausbrüche im Ausland zurückgingen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldete Mitte Februar, weltweit habe sich 2018 die vorläufige Zahl der gemeldeten Erkrankungen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. In Europa kam es beispielsweise in der Ukraine, wo im Osten des Landes Krieg herrscht, zu vielen Masernfällen. Nartey sagt, wegen der hohen weltweiten Mobilität wirke sich so etwas auch auf die Schweiz aus.

Die betroffenen Schulen befinden sich im Raum Biel und im Raum Bern. Aktuell müssen ungefähr etwa 50 Schüler vom Unterricht ausgeschlossen werden. Nartey geht davon aus, dass es im Kanton Bern zu weiteren Masernfällen kommt. «Wir versuchen das aber zu unterbinden».