Am vergangen Samstag führte die Kantonspolizei Bern in Biel eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 21.30 Uhr hielten die Polizisten dabei zwei Männer an, bei denen der Verdacht bestand, sie könnten mit Drogen handeln.

Die beiden Männer wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht, wo einer der beiden zugab, Drogen mitzuführen. Im Zuge einer medizinischen Untersuchung wurden zahlreiche Fremdkörper in seinem Körper festgestellt.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen handelt es sich dabei um rund 70 Fingerlinge mit einer Gesamtmenge von zirka 1,5 Kilogramm Kokain. Der 49-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen. Er wird sich vor der Justiz zu verantworten haben. Der zweite Angehaltene wurde nach den ersten Abklärungen wieder entlassen.