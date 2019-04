Mann bei Unfall mit E-Skateboard schwer verletzt

In Bellmund kam es am Freitagabend zu einem schweren Unfall. Ein Mann, der mit einem E-Skateboard unterwegs war, hat sich dabei schwer verletzt, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Laut ersten Erkenntnissen war der Mann von Port herkommend in Richtung Dorfzentrum Bellmund unterwegs. Im Bereich der Verzweigung Hauptstrasse und Lohngasse kam er zu Fall. Dabei hat sich der Mann so schwer verletzt, dass er mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden musste. Laut Kantonspolizei befindet er sich in kritischem Zustand.