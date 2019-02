Unter den 55 Projekten, für welche die Berner Kantonsregierung insgesamt 3,4 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds spricht, befinden sich zwei Grossprojekte für die Denkmalpflege im Schloss Schadau Thun und im Kongresshaus Biel.

In die Sanierung des Schlosses Schadau in Thun fliessen rund 345'000 Franken an Lotteriegeldern. Sie sind unter anderem für die Restaurierung der historischen Böden, der Wand- und Deckenoberflächen, des historischen Cheminées sowie der Fenster, Türen und Treppen vorgesehen.