Liebesbetrüger knöpfen Berner Opfern 1,5 Millionen ab

Sie glaubten, sie hätten in der virtuellen Welt die grosse Liebe gefunden. In der Realität blieb ihnen am Ende bloss ein leere Bankkonto. Seit Jahresbeginn sind im Kanton Bern über 50 Personen auf sogenannte Love Scams oder Romance Scams hereingefallen und haben die Vorfälle bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Dabei ergaunerten die Lieberbetrüger insgesamt 1,5 Millionen Franken.

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag unter dem Titel «Echte Liebe kostet nichts» eine Warnung vor Liebesbetrügern herausgegeben. Was meist mit einer harmlosen Bekanntschaft über Single- und Partnerschaftsbörsen oder über die sozialen Medien beginne, werde alsbald als die grosse Liebe bezeichnet.

Gestohlene Profilbilder

In vielen Fällen würden sich die Betrüger mithilfe von gestohlenen Bildern attraktiver Personen als Soldaten oder Ingenieure aus dem Ausland ausgeben, wie die Polizei in ihrer Warnmail schreibt.

Durch die Liebesbeteuerungen lassen sich die gutgläubigen Opfer dazu hinreissen, Geld für Arztrechnungen, Reisekostendeckung oder zur Überbrückung finanzieller Nöte zu überweisen. Ist das Geld erst einmal vom Konto weg, verschwindet die vermeintlich grosse Liebe meist auch vom Bildschirm.

Die Polizei hat in ihrem Schreiben folgende Verhaltenstipps herausgegeben:

Seien Sie misstrauisch, wenn jemand sehr schnell und ohne Sie persönlich zu

kennen, von "grosser Liebe" redet oder schreibt.

Werden Sie misstrauisch, wenn man Sie um Geld anfragt - auch wenn die

Begründung noch so logisch oder rührselig ist.

Senden Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen und schon gar nicht via

Geldtransferservices.

Wenn Sie Singles in Ihrem Umfeld haben, von denen Sie glauben, dass sie intensiv

in Singlebörsen aktiv sind, weisen Sie sie auf die Gefahren von Love Scams oder

Romance Scams hin.

Geben Sie den Namen Ihrer Internetbekanntschaft mit dem Zusatz „Scammer“

beispielsweise bei Google ein. Die Suchmaschine kann in vielen Fällen einen

Verdacht bestätigen. Falls Sie ein Bild mitgeschickt bekommen, können Sie mit Hilfe

der umgekehrten Bildersuche zusätzliche Informationen zu dem Bild erhalten.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen umgehend der Polizei über die

Notrufnummern 117 oder 112.

(sih/pkb)