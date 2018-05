Leichenschau im Krematorium: SVP blitzt bei Berner Regierung ab

Wenn Berner Rechtsmediziner im Krematorium eine Leichenschau durchführen wollen, um unnatürlichen Todesfällen auf die Spur zu kommen, kann die Kantonsregierung das nicht verhindern. Das zeigt die Antwort des Regierungsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss.

Die beiden Motionäre aus den Reihen der SVP verlangen von der Regierung «Massnahmen gegen die Störung der Totenruhe in Krematorien». Dem rechtsmedizinischen Institut der Uni Bern sei zu verbieten, Leichen zu untersuchen, wenn keine Hinweise auf einen unnatürlichen oder unklaren Todesfall vorlägen.

Das auf ein Jahr ausgelegte Forschungsprojekt hat schon öfter für Schlagzeilen gesorgt. Vor der Einäscherung wollen die Rechtsmediziner die Leichen von Menschen untersuchen, denen offiziell ein natürliches Ableben bescheinigt wurde.

Einstiche oder verdächtige Blutergüsse

Die Untersuchung soll nur äusserlich erfolgen, also ohne Gewebeentnahme. Entdecken könnte man so etwa Einstiche oder verdächtige Blutergüsse. Die Kantonale Ethikkommission hatte gegen das Projekt nichts einzuwenden. Eine Qualitätskontrolle sei durchaus sinnvoll, und die Untersuchung könne ja verhindert werden - durch die nächsten Angehörigen oder per letztwilliger Verfügung.

Der Berner Regierungsrat äussert sich in der am Montag publizierten Antwort nicht inhaltlich zum Forschungsvorhaben. Er erinnert aber daran, dass die Freiheit von Lehre und Forschung auch durch die bernische Verfassung geschützt sei.

Der Regierungsrat sei grundsätzlich nicht befugt, der Universität ein bestimmtes Forschungsvorhaben zu verbieten. Die Ausgestaltung des Projekts sei Sache der zuständigen Forscher. Die Ethikkommission habe deutlich gemacht, dass für sie keine Gründe gegen die Durchführung des Vorhabens sprächen. (ss/sda)