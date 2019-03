Künstliche Kinderpornografie für die Verbrecherjagd

«Der Hacker als Sinnbild der Internetkriminalität ist längst verstaubt.»Thomas Sollberger, Chef der Kriminalpolizei

Der Hacker als Sinnbild der Internetkriminalität sei längst verstaubt. Vielmehr umfasst sie Tatbestände wie etwa den Betrug an Konsumenten im Internet, Drohungen und Ehrverletzungen in sozialen Medien, aber auch sexuelle Straftatbestände wie Pornografie oder sexuelle Handlungen mit Kindern. Durchs Band weg sind dort die Zahlen gestiegen. Am augenscheinlichsten geschah dies beim Internetbetrug (+21 Prozent).

Hürden bei Ermittlungen

Die Kantonspolizei nutzte die Präsentation der Zahlen auch, um Forderungen zu platzieren. Kripochef Thomas Sollberger machte auf zwei Gesetzeslücken im Bereich der Pädophilie-Bekämpfung aufmerksam, die der Polizei zu schaffen machen. So erhalte man zu einschlägigen Onlineportalen nur Zugang, wenn man selbst kinderpornografisches Material einspeise. Damit würden sich jedoch Polizisten strafbar machen.

Damit die Polizei trotzdem in solchen Foren verdeckt ermitteln kann, möchte sie eine Anpassung der eidgenössischen Strafprozessordnung erreichen. Dadurch könnten die Fahnder künftig eigenes Material herstellen. «Natürlich würde es sich dabei nicht um echte Fotos handeln, sondern um fiktives, computeranimiertes Material», fügte Sollberger an.

Mehr Kompetenzen möchte man auch in einem anderen Bereich der illegalen Pornografie. Verschicke etwa ein Erwachsener heute Nacktfotos von sich per Whatsapp an Minderjährige, so dürfe die Polizei nicht verdeckt ermitteln. Denn der genannte Fall ist nicht im Katalog enthalten, der regelt, bei welchen Delikten verdeckte Ermittlungen zulässig sind. Diese Lücke gelte es zu schliessen, so Sollberger.