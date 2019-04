Komitee wehrt sich gegen Kürzung der Sozialhilfe

EVP-Grossrätin Barbara Streit gab zu bedenken, dass Sozialhilfebezüger unter Generalverdacht gestellt würden, es sich auf Kosten des Staates bequem zu machen. Ein Blick hinter die Kulissen der Sozialhilfe zeige aber etwas ganz anderes. Rund ein Drittel der Betroffenen arbeite mindestens Teilzeit, ohne genügend Einkommen generieren zu können. Zudem seien viele von Schicksalsschlägen wie Unfällen, Krankheiten, Scheidungen oder Flucht betroffen.

Die Grüne Grossrätin Andrea de Meuron verwies auf die gute Wirtschaftslage mit sinkenden Arbeitslosenzahlen. Doch die positive Entwicklung ziehe an den über 50-Jährigen vorbei. Ältere Ausgesteuerte hätten kaum Chancen, in der Arbeitswelt wieder Fuss zu fassen. Ihnen drohe der Schritt in die Armut. Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, dürfen gemäss de Meuron nicht Opfer einer sich rasch wandelnden Gesellschaft werden.

«Armut ist eine Tatsache und lässt sich nicht weg sparen», betonte Stéphane Beuchat, Co-Geschäftsleiter des Berufsverbandes der Sozialen Arbeit AvenirSocial. Die geplanten Kürzungen führten einzig dazu, dass existenzielle Bedürfnisse der Betroffenen nicht mehr sichergestellt würden.

Thomas Näf vom Komitee der Arbeitslosen und Armutsbetroffenen wehrte sich gegen die Stigmatisierung der Betroffenen als «Müssiggänger oder noch schlimmer: Faulenzer». Der überwiegende Teil der Sozialhilfeempfäner wolle arbeiten, finde aber trotz intensiven Bemühungen kaum eine Stelle. «Darum hilft es auch nicht, wenn die angebliche Hängematte tiefer gehängt wird», stellte Näf fest. Der wahre Skandal seien nicht die angeblich zu hohen Sozialhilfeleistungen, sondern die Tieflöhne.

Das Komitee zeigte sich überdies schockiert darüber, dass der Regierungsrat nach einem Bericht von unabhängiger Stelle sein Zahlenmaterial zur Abstimmung um 150 Millionen Franken korrigieren musste. Margrit Junker Burkhard sprach laut Mitteilung von einem Versuch des Gesundheits- und Fürsorgedirektors Pierre Alain Schnegg (SVP) mit falschen Zahlen die Abstimmung zu beeinflussen.