Klima, Asyl und umstrittene Kredite in der Juni-Session

Der von der Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) vorgeschlagene Grossratsbeschluss geht auf eine parlamentarische Initiative von Bruno Vanoni (Grüne/Zollikofen) zurück. Dieser möchte den Klimaschutz als vordringliche Aufgabe in der Kantonsverfassung verankern.

Weiter beugt sich das Parlament über die geplante Umstrukturierung im Asylwesen. Neu soll die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) für alle Belange der Asyl- und Flüchtlingssozialhilfe zuständig sein. Die Polizei- und Militärdirektion (POM) konzentriert sich künftig auf den Vollzug von rechtskräftigen Wegweisungsentscheiden.

Dazu werden dem Rat zwei Erlasse vorgelegt: Das neue Gesetz über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie eine Totalrevision des Einführungsgesetzes zum Ausländer- und Integrationsgesetz und zum Asylgesetz. Eine linke Minderheit der vorberatenden Kommission lehnt die «repressive» Ausrichtung beider Gesetzesvorlagen ab.

Sanierung Wasserfonds

Um eine Kompetenzverschiebung vom Parlament zur Regierung geht es bei der Änderung des Organisationsgesetzes. Aufgrund der Erfahrungen mit der Direktionsreform möchte die Kantonsregierung künftig selber entscheiden, welche Aufgaben sie den einzelnen Direktionen überträgt.

Unter Dach bringen will das Kantonsparlament die Revision des Wasserversorgungsgesetzes. Sie ebnet den Weg für die dringend nötige Sanierung des kantonalen Wasserfonds. Dieser geriet in den letzten Jahren in eine finanzielle Schieflage, nachdem die Zahl der beitragsberechtigten Projekte stark zugenommen hatte.