Das Kieswesen ist in der Berner Politik eine heisse Kartoffel, die man sich vorzugsweise gegenseitig hin und her schiebt. Eine entlarvende Episode in dieser Beziehung war die gestrige Kommunikation der Berner Regierung. Am Morgen sagte Baudirektor Christoph Neuhaus am Telefon noch, dass Justizdirektorin Evi Allemann (SP) Auskunft geben werde.