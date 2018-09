Kaum Chancen gegen den Kanton

Das Inserat ist noch ziemlich frisch. Die Gemeinde Diemerswil sucht «eine/n Gemeindeverwalter/in mit einem Pensum von 80 %». Es folgen wie üblich der Stellenbeschrieb, das Anforderungsprofil und zum Schluss der hoffnungsfrohe Satz: «Haben wir Ihr Interesse geweckt?»

So läuft es oft: Gemeinden suchen Personal, hoffen auf Resonanz, warten auf Bewerbungen, warten und warten, nicht selten vergebens. Zuletzt hatten etwa Eriswil, Ostermundigen oder Schüpfen grosse Mühe, Chefs für ihre Bauverwaltung zu finden.

Auch wegen solcher Beispiele hat der Verband bernischer Gemeinden eine Kampagne lanciert und macht auf den Mangel an Fachleuten in den Gemeindeverwaltungen aufmerksam. «Arbeite für uns», so lautet der Aufruf.

Überschaubare Grösse

Es gibt aber auch Gemeinden, die solche Probleme nicht kennen. Diemerswil etwa, wo gerade der Gemeindeverwalterjob ausgeschrieben ist. «Von Mühe kann keine Rede sein», sagt Gemeindepräsidentin Kirsten Hammerich. Sie ist denn auch zuversichtlich, dass die offene Stelle besetzt werden kann.

Diemerswil, muss man sagen, ist nicht ein sehr grosser Arbeitgeber: In der Verwaltung gibts gerade mal zwei Stellen. «Wenn wir eine Stelle ausschreiben, erhaltne wir immer zwei bis fünf Bewerbungen.» Und mindestens eine geeignete.

Die überschaubaren Verhältnisse in Diemerswil seien durchaus ein Vorteil, sagt Hammerich. «Manche Personen schätzen es, in einer kleineren Gemeinde zu arbeiten.» Die Arbeit sei zwar nicht weniger, dafür sei der Kontakt zur Bevölkerung enger als in einer grösseren Gemeinde. Auch Deisswil und Wiggiswil, klein und nahe an Diemerswil, kennen keine Probleme.

Softfaktoren

Die Gemeinde Riggisberg zählt 65 bis 70 Angestellte ohne Lehrer, sie erbringt auch viele Aufgaben für umliegende Gemeinden. «Wir haben das grosse Glück, dass unsere Abteilungsleiter und Kadermitglieder zum Teil schon seit Jahren für uns arbeiten», sagt Gemeindepräsident Michael Bürki (SVP). Nur beim Sozialdienst und beim Tiefbau sei es sehr schwierig, offene Stellen zu besetzen.

Ein Problem sei aber die Konkurrenz durch den Bund und den Kanton. Einmal habe sich eine Frau für die Stelle einer Sachbearbeiterin beworben, die beim Bund den Lohn eines Abteilungsleiters erhalten habe. «Da können wir nicht mithalten.»

Riggisberg versuche mit «Softfaktoren» aufzutrumpfen, etwa mit Dienstaltersgeschenken oder überdurchschnittlich viel Weiterbildung. «So versuchen wir die Leute bei der Stange zu halten», sagt Bürki. Und das gelinge eigentlich ganz gut.

Moderne Verwaltung

Im Interview mit dieser Zeitung erklärte Monika Gerber, die Geschäftsführerin des Verbandes Bernisches Gemeindekader, kürzlich: «Gemeinden haftet mancherorts ein verstaubtes Image an.» Das habe damit zu tun, dass sie zu wenig gewohnt seien, sich zu vermarkten und ihre Qualitäten als Arbeitgeberinnen hervorzuheben.

Verstaubt? Worb nicht, sagt Worbs Gemeindepräsident Nik­laus Gfeller (EVP). Die Gemeinde habe eine moderne und zentrale Verwaltung, die gut erschlossen sei, und die Mitarbeitenden treffen sich in der Cafeteria. «Das ist ein grosser Vorteil.»

Spannende Jobs

Auf eine zentrale Verwaltung in einem modernen Gebäude kann Münsingen nicht zählen. Das weiss Gemeindepräsident Beat Moser (Grüne). «Wir müssen mehr Aufwand betreiben, um eine verschworene Gemeinschaft zu werden.» Deshalb organisiere die Gemeinde Personalanlässe, die Angestellten treffen sich beim Sporttreiben.

Ansonsten aber biete Münsingen interessante Stellen zu guten Bedingungen an. Dafür brauche es qualifiziertes Personal. «Wir setzen hochmoderne Mittel ein, auch in der Informatik.» Die standardisierte Routinearbeit spiele kaum eine Rolle

«Manche schätzen es, in einer ­kleineren Gemeinde zu ­arbeiten.»



Kirsten Hammerich, Diemerswil

Moser bedauert allerdings auch, dass der Kanton für gleichwertige Arbeit deutlich höhere Löhne bezahlt. Unter den Gemeinden herrsche ein gesunder Wettbewerb. «Aber es ist ärgerlich, wenn der Kanton gute Leute abwirbt, die wir ausgebildet ­haben.»

Früher Feierabend

In Moosseedorf waren gerade zwei Stellen ausgeschrieben, darunter jene für die oder den Leiter(in) Dienste. «Es gibt genügend Bewerbungen», sagt Gemeindepräsident Peter Bill (SVP). So sei es meistens. Aus seiner Sicht sind die Stellen bei der Gemeinde durchaus begehrt. Und sie habe es ja auch in der Hand, selber für attraktive Jobs zu sorgen.

«Wir merken auch, dass es nicht mehr gefragt ist, am Abend an langen Sitzungen teilzunehmen und Protokolle zu schreiben», sagt Bill, niemand mache das gerne. «Deshalb beginnen unsere Sitzungen um fünf oder halb fünf Uhr, dann sind sie auch mal fertig.» (Berner Zeitung)