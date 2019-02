Die Berner Nationalrätin Kathrin Bertschy ist nun auch offiziell Ständeratskandidatin der Grünliberalen Kanton Bern. Die GLP-Mitglieder haben sie an einer Versammlung in Bern einstimmig nominiert.

Wie die Partei in einer Mitteilung weiter bekanntgab, strebt die bernische GLP bei den Nationalratswahlen ein drittes Mandat an. Sie will dieses Ziel mit drei Listen erreichen. Es sind dies die Stammliste, die von Bertschy und dem amtierenden Nationalrat Jürg Grossen (Frutigen) angeführt wird.