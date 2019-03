«Nichts schönreden»

Die Fachhochschule habe diverse Baustellen und «Schönreden bringt überhaupt nichts», sagte FDP-Grossrat Hans-Peter Kohler am Dienstag im Rat. Mit dem Vorstoss gehe es darum, Druck zu machen, damit die Fachhochschule einen seit langem nötigen Richtungswechsel einleite.

Die Berner Fachhochschule hat seit einigen Jahren in verschiedenen Studiengängen mit sinkenden Studierendenzahlen zu kämpfen. Auch im Lehrkörper brodelt es, wie Berner Medien in den vergangenen Wochen publik machten.

«Die Berner Fachhochschule soll ein Leuchtturm sein», betonte FDP-Fraktionssprecherin Corinne Schmidhauser. «Wir wollen die beste Fachhochschule» und nicht eine, die überall ein bisschen dabei sei. Um einen Spitzenplatz zu erringen, brauche es eine Fokussierung auf die Stärken, gab die ehemalige Skirennfahrerin dem Grossen Rat zu bedenken.

Nicht Titel seien entscheidend für den Erfolg einer Fachhochschule, sondern die Fähigkeit der Lehrpersonen, ihr Wissen weiterzugeben, sagte SVP-Fraktionssprecher Andreas Schüpbach.

«Wirtschaft stellt Ansprüche»

Es sei letztlich die Wirtschaft, die immer höhere Anforderungen an die Ausbildung stelle, argumentierte SP-Fraktionssprecher Roland Näf. Man könne also nicht der Fachhochschule eine Verakademisierung vorwerfen. Es gebe durchaus vieles an der Fachhochschule, das sehr gut laufe, betonte Näf.

Die Vergabe von Professorentitel an der Fachhochschule möge verwirrlich sein, sagte Grünen-Sprecherin Anna-Magdalena Linder. Doch sämtliche Fachhochschulen der Schweiz handhabten dies so. Bern solle in diesem Bereich kein «Sonderzügli» fahren.

«Gleichwertig, aber andersartig»

Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) blickte auf die Entstehungsgeschichte der Fachhochschulen zurück. Vor rund 20 Jahren sei definiert worden, dass die Fachhochschulen gleichwertig, aber nicht gleichartig wie die Universitäten seien.

Diese Andersartigkeit sei im Leistungsauftrag der Berner Fachhochschule klar formuliert. Die Institution selber habe kein Interesse, diesen Unterschied zur Universität zu verwässern.

Die Erziehungsdirektorin gab dem Rat zu bedenken, dass die Institution bereits heute ihre Studiengänge überprüfen und auf den Markt ausrichten müsse. Die Vielfalt der Studiengänge sei eine Stärke, nicht eine Schwäche, versuchte Häsler die Vorstösser zu überzeugen.

Die Bezeichnung Professor sei kein akademischer Titel, sondern eine Funktionsbezeichnung für Angehörige des Hochschullehrkörpers. Anders als an der Universität würden Titelträger an der Fachhochschule ihren «Professor» ablegen, sobald sie nicht mehr an der Institution tätig seien.

Regierung ist zuständig

Häsler gelang es am Ende nicht, den Rat mit ihrem Votum zu überzeugen. Er überwies den Vorstoss in allen Punkten. Die Regierung wollte zwei Punkte des Vorstosses als bereits erledigt abschreiben. Der Rat lehnte jedoch eine Abschreibung ab.

Da es sich aber um Forderungen in der abschliessenden Zuständigkeit des Regierungsrats handelt, kann das Parlament mit der überwiesenen Richtlinienmotion bloss ein Zeichen setzen.