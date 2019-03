Verschiedene Grossrätinnen und Grossräte schwelgten am Rednerpult in Erinnerungen an ihre Skilager oder Schulreisen. Von alten roten Holzskis, knallgrünen Plastikskischuhen, in der Suppe mitgekochten Socken und ominösen Abschlussabenden wurde erzählt.

Kurzum: «Lager und Exkursionen sind unglaublich wichtige Momente für Kinder und Jugendliche» , fand auch Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne). Heute sei die Durchführung von Lagern und Ausflügen aber keine Selbstverständlichkeit mehr, betonten Daniel Wildhaber (SP/Rubigen) und Peter Gasser (PSA/Bévilard), die je ein Postulat zum Thema eingereicht hatten.

Das Bundesgericht fällte im Jahr 2017 einen heftig diskutierten Entscheid, wonach die Volksschule grundsätzlich unentgeltlich sein muss. Aus diesem Grund dürfen schweizweit praktisch keine Elternbeiträge mehr für obligatorische Lager und Exkursionen erhoben werden.

Elternbeiträge für Skilager von 200 bis 300 Franken pro Lagerwoche gelten als zu hoch. Das Bundesgericht geht von einem Beitrag - je nach Alter der Schulkinder - von maximal 10 bis 16 Franken pro Tag aus. Dieser Betrag entspricht den Kosten für das Essen, das die Eltern während der Abwesenheit der Schulkinder einsparen. Viele Kantonen und Gemeinden empfahlen bisher Elternbeiträge zwischen 20 und 30 Franken pro Tag.

Gemeinden müssen in die Bresche springen

Im Kanton Bern müssen die Gemeinden in die Bresche springen. Je nach Finanzkraft einer Gemeinde würden Lager oder Ausflüge nicht mehr drin liegen, befürchteten viele Grossrätinnen und Grossräte. Auch Familien mit geringem Einkommen könnten ihren Kindern keine Lagerteilnahme mehr bezahlen.