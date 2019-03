Kanton will Schüler beim Übergang in die Berufslehre unterstützen

Schülerinnen und Schüler im Kanton Bern sollen sich besser auf ihre Berufslehre vorbereiten können. In den Fächern Deutsch und Mathematik stehen ihnen neu konkrete Hilfsmittel wie Kompetenzraster und Musteraufgaben zur Verfügung.

So können sie ihre Kompetenzen in den beiden Fächern gezielt trainieren, wie der Kanton Bern am Donnerstag bekanntgab. Die Neuerung solle dazu beitragen, dass der Übergang ins Berufsleben möglichst reibungslos verlaufe, erklärte Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) gemäss Communiqué vor den Medien.