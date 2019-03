Der Berner Regierungsrat will den Personalbestand der Polizei schrittweise erhöhen. Bis 2030 will er insgesamt 360 Stellen schaffen. Damit würde der Kanton in gut zehn Jahren über eine Polizeidichte verfügen, die dem heutigen gesamtschweizerischen Durchschnitt entspricht. Das erklärte der bernische Polizeidirektor Philippe Müller (FDP) am Montag vor den Medien. In einem ersten Schritt soll der Personalbestand bis 2025 um 170 Personen erhöht werden.