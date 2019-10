Kanton treibt Digitalisierung voran

Der Kanton Bern hat erstmals eine Gesundheitsstrategie vorgelegt. In dem 56-seitigen Papier analysiert die Gesundheits- und Fürsorgedirektion von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg die Situation im Gesundheitswesen und setzt Ziele für die Jahre 2020 bis 2030. Gefördert werden soll angesichts der weiterhin steigenden Kosten insbesondere die integrierte Versorgung, also die Zusammenarbeit der Leistungserbringer. So sollen sich etwa Spitäler und Psychiatrie annähern.