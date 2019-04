Kanton passt Prämienverbilligung an - 63'000 Berner profitieren

Auch der Kanton Bern zieht Konsequenzen aus dem jüngsten Bundesgerichtsentscheid und weitet die Prämienverbilligung aus. Davon profitieren 63'000 Personen, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte.

13'000 Personen kommen neu in den Genuss von verbilligten Krankenkassenprämien. 50'000 Berechtigte erhalten künftig eine höhere Verbilligung. Insgesamt 29'000 Haushalte sind betroffen.

Die jährlichen Mehrausgaben für den Kanton belaufen sich 2020 auf 23 Millionen Franken. In den Folgejahren sind es 30 Millionen Franken. Der Gesamtaufwand für Prämienverbilligungen wird demnach per 2021 auf 483 Millionen Franken steigen. Das Bundesgericht hatte Anfang Jahr entschieden, dass der Kanton Luzern die Einkommensgrenze zur Gewährung der Prämienverbilligung zu stark gesenkt habe. Konkret ging es um Familien mit Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung. Mit der Luzerner Regelung würden «untere mittlere Einkommen» zu wenig entlastet.