Kanton freut sich über Geldregen von der Nationalbank

Wie der kantonale Finanzplaner Lukas Röthenmund am Dienstag auf Anfrage sagte, hat der Kanton Bern seinen Voranschlag 2018 auf der Basis eines Nationalbankgewinns von einer Milliarde und einer Gewinnausschüttung von 80 Millionen Franken erstellt. Nun schüttet die Schweizerische Nationalbank (SNB) zwei Milliarden Franken aus und der Kanton Bern erhält die doppelte Gewinnausschüttung.

Das hat einerseits Konsequenzen auf den kantonalen SNB-Gewinnausschüttungsfonds. Er wurde 2015 geschaffen, weil der Kanton Bern immer wieder mit Problemen kämpfte wegen der einmal eintreffenden, einmal ausbleibenden Gewinnausschüttung der Nationalbank. Dieser Fonds sollte dank eines neuen Mechanismus die SNB-Zustüpfe verstetigen.

Konkret kann der Kanton Bern dann Geld in den Fonds legen, wenn die Nationalbank in Absprache mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement eine erhöhte Gewinnausschüttung vornimmt, so wie eben demnächst.

Der bernische SNB-Gewinnverstetigungsfonds kann somit laut Röthenmund im laufenden Jahr mit weiteren 80 Millionen Franken gespiesen werden, so dass er im laufenden Jahr seinen gesetzlich vorgeschriebenen Höchstbestand von 250 Millionen Franken erreichen dürfte. Wies der Fonds doch per Ende 2017 einen Bestand von bereits 224,7 Millionen Franken aus.

Die zusätzlichen 80 Millionen Franken aus dem Nationalbankgewinn werden nun also den bernischen SNB-Gewinnverstetigungsfonds sozusagen «sprengen» oder zumindest füllen.

Statt dass der Fonds nun auf über 300 Millionen Franken anwächst, werden deshalb gestützt auf die geltenden gesetzlichen Grundlagen rund 55 Millionen Franken in die normale Erfolgsrechnung 2018 des Kantons Bern fliessen, wie Röthenmund weiter sagt. (mb/sda)