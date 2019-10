Kanton Bern soll steuerlich attraktiver werden

Die von der Berner Regierung verabschiedete Steuergesetzrevision 2021 sei ein gangbarer Kompromiss nach dem Volks-Nein zu tieferen Unternehmenssteuern von 2018, machten HIV-Vertreter deutlich. Die Vorlage kommt im November in den Grossen Rat.

Die darin vorgesehenen Entlastungsmassnahmen für die Unternehmen gehen für den HIV in die richtige Richtung. Mittelfristig brauche es aber mehr Anstrengungen. Denn höher als in Bern sei der Gewinnsteuersatz zurzeit nur im Wallis und in Genf - und beide Kantonen planten deutliche Senkungen.

Handlungsbedarf gebe es auch bei den natürlichen Personen, hiess es an der Medienkonferenz weiter. Höhere Spitzensteuersätze als der Kanton Bern gebe es nur in den Kantonen Genf, Basel-Land, Waadt und Tessin.

Ein Blick auf den aktuellen Pendlersaldo des Kantons zeige, dass der Kanton beitragsstarke Steuerzahler an umliegende Kantone verliere. Gemäss Pendlerstatistik verliert Bern netto über 20'000 Personen an andere Kantone, was gemäss Einschätzung des HIV Steuereinnahmen von über 150 Millionen Franken entspricht.