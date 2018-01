Kaderlöhne bleiben bei Heimen geheim

Wie viel verdient der Geschäftsführer eines Alters- und Pflegeheims? Wie viel die gesamte Teppichetage? Und wie viel das dazugehörige strategische Gremium? Diese Zahlen hätten die Alters- und Behinderteninstitutionen im Kanton Bern dieses Jahr erstmals veröffentlichen müssen. Per Gesetz wollte sie der Grosse Rat zu dieser Transparenz verpflichten. Doch die Regierung hat dem nun einen Riegel geschoben. Aber der Reihe nach.

2015 debattierte das Kantonsparlament über das neue Staatsbeitragsgesetz. Dabei stimmte es auch einem Antrag des damaligen SP-Grossrats Patric Bhend (Steffisburg) zu. Dieser forderte, dass alle Betriebe, die mehr als 50 Prozent ihrer Gesamtkosten durch den Kanton subventioniert erhalten oder mehr als eine Million Franken von diesem bekommen, ab dem Geschäftsjahr 2017 ihre Kaderlöhne offenlegen müssen. So weit, so gut.

Heftige Kritik von Bhend

Nun kam die Regierung aber ­offenbar bei der anschliessenden Erarbeitung der zum Gesetz ­gehörenden Verordnung zum Schluss, dass die geforderte Transparenz doch keine so gute Idee ist. Wie Recherchen zeigen, schloss sie darin kurzerhand alle Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern sowie alle Institu­tionen aus dem Alters- und Behindertenbereich wieder von der Deklarationspflicht aus.

Für Bhend ist insbesondere die zweite Ausnahme ein Skandal. Er betont: «Ich habe meinen Antrag im Parlament explizit mit der nicht vorhandenen Lohntransparenz bei den Alters- und Behinderteninstitutionen begründet.» Deshalb könne es doch nicht sein, diese nun komplett von der neuen Regelung auszuklammern. Zwar sei durchaus vorgesehen, dass der Regierungsrat Ausnahmen definieren kann.

Davon ­könne im vorliegenden Fall aber keine Rede sein. Denn in den ­Alters- und Behindertenbereich fliessen jedes Jahr über 700 Millionen Franken vom Kanton. Das entspricht rund einem Fünftel aller ausbezahlten Staatsbeiträge. Sie machten 2016 insgesamt 3,6 Milliarden Franken aus. Angesichts dieser Zahlen ist für Bhend klar: «Der Wille des Grossen Rates wird vom Regierungsrat gezielt missachtet.»

Wiederkehrende Vorwürfe

Bhend ist nicht nur ehemaliger Grossrat, sondern auch Geschäftsleiter der Langzeitpflegeinstitution Solina in Spiez und Steffisburg. Es ist einigermassen ungewöhnlich, dass sich ausgerechnet ein Mann aus der Branche für mehr Transparenz starkmacht. Für Bhend ist jedoch klar, dass die Bevölkerung ein Recht hat zu wissen, wie die Staatsmittel verwendet werden.

Ihm geht es aber auch um den Ruf der gesamten Branche. Immer wieder höre er Vorwürfe über zu hohe Cheflöhne, sagt er. Ob die Anschuldigungen jeweils stimmten, wisse niemand. «Tendenziell gibt es bei den Entschädigungen im Altersbereich wohl grosse Unterschiede zwischen profitorientierten und gemeinnützigen Organisationen.» Die Löhne seien generell aber sicherlich tiefer als im Spitalbereich (siehe Kasten).

Trotzdem sei es aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfe die Pflicht des Kantons aufzuzeigen, dass «sich niemand in einer Führungsposition bereichert». Umso weniger könne er das Vorgehen der Regierung verstehen.

Tatsächlich lehnte auch die zuständige Finanzdirektorin Bea­trice Simon (BDP) Bhends Antrag 2015 nicht a priori ab. Sie sagte zwar damals im Grossen Rat, dass die Regierung den möglichen Mehraufwand nicht abschätzen könne. Letztlich sei es aber ein politischer Entscheid: «Will man mehr oder weniger Transparenz?», fragte Simon. Das Resultat war deutlich: Mit 107 zu 37 Stimmen stellte sich der Grosse Rat hinter die Deklarationspflicht.

«Es ist nur eine Frage des Willens, ob man Trans­parenz schafft oder nicht», sgat Patric Bhend, Geschäftsführer Solina Spiez. Bild: Andreas Blatter

Verschiedene Subventionen?

Trotzdem sieht die Finanzdirektion heute kein Problem in ihrem Vorgehen. Andreas Schmutz, Leiter Abteilung Recht und Gesetzgebung, verweist bei der Begründung auf den Vortrag des Gesamtregierungsrats zur umstrittenen Verordnung. Dort steht, dass die Institutionen im Alters- und ­Behindertenbereich ausgeklammert werden, weil es sich vielfach um gemeinnützige Organisationen handle, deren strategische Führungsgremien aus Freiwilligen bestehen würden. Sie erhielten meist nur Sitzungsentschädigungen.

Zudem gebe es mit den Betrieben der Langzeitpflege gar keine Leistungsverträge. Der Kanton finanziere vielmehr Restkosten. Sprich das, was pro Heimbewohner nach dessen eigenem Beitrag sowie etwa jenem der Krankenkassen oder der Ergänzungsleistungen übrig bleibt. Die Kantonsgelder würden nur aus «Gründen der Vereinfachung» direkt an die Pflegeheime und Spitex-Organisationen ausbezahlt und nicht an die Bewohner. Deshalb handle es sich nicht um eigentliche Subventionen. Dasselbe gelte auch für den Behindertenbereich, sobald dort die neue Finanzierung eingeführt ist.

Und schliesslich würden die Staatsbeiträge beispielsweise aufgrund der unterschiedlichen Auslastung der Heime jährlichen Schwankungen unterliegen. Das habe zur Folge, dass manche Institutionen mal die Löhne offen­legen müssten und mal nicht.

Bhend lässt die Argumentation des Kantons nicht gelten. Erstens gehe es bei der Lohntransparenz nicht nur um die strategischen Gremien, sondern auch und insbesondere um die operative Geschäftsleitung. Zudem glaubt er nicht, dass die Begründung juristisch haltbar sei, es handle sich nicht um direkte Subventionen. «Im Gesetz wird die Abgrenzung zwischen direkten und indirekten Subventionen nirgends gemacht», sagt Bhend.

«Staatsbeiträge bleiben Staatsbeiträge. Es ist nur eine Frage des Willens, ob man Transparenz schafft oder nicht.» Und beim Regierungsrat sei dieser Wille offenbar nicht vorhanden. Er hofft nun, dass sich ehemalige Grossratskollegen der Thematik erneut annehmen und mittels parlamentarischer Initiative die Regierung in die Schranken weisen.

Niemand will vorpreschen

Und wie sieht es eigentlich bei den Alters- und Pflegeheimen selbst aus? Patric Bhend sagt, dass ohne gesetzliche Regelung wohl niemand vorpreschen wolle. So lehnt auch er selbst es ­zurzeit ab, die Gehälter seiner Geschäftsleitung zu veröffentlichen. «Dazu wäre zudem ein Entscheid des Vorstandes notwendig», sagt er. Bhends Einschätzung wird durch eine Umfrage bei Alters- und Pflegeheimen bestätigt.

Zwar lehnt keiner der angefragten Betriebe eine gesetzliche Regelung explizit ab. Manche verweisen aber wie der Kanton auch auf die Restkostenfinanzierung, darauf, dass es sich somit um keine Subventionen handle. Von sich aus die Löhne offenlegen will denn auch niemand. (Berner Zeitung)