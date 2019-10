Jusos greifen Wüthrich frontal an

Wüthrich, der im Nationalrat den Sitz des verstorbenen Berner Stapi Alexander Tschäppät erbte, war vor eineinhalb Jahren zwar Neuzugang, aber nicht Neuling im Bundeshaus. Als Vertreter des Dachverbands der Arbeitnehmenden bewegte er sich regelmässig in der Wandelhalle.

Eingeführt hatte ihn Nationalratspräsident Ernst Leuenberger als Gast. Der hoch aufgeschossene Oberaargauer wurde später sein Assistent. An die Rauchpausen und die gemeinsamen Mittagessen mit dem SP-Doyen und Solothurner Ständerat erinnerte sich Wüthrich am Tag seiner Vereidigung im Kreise seiner Oberaargauer Unterstützer.

Dass er den Sitz, auf dem er Platz nahm, würde verteidigen müssen: Wüthrich war sich dessen bewusst. Er kennt den Politbetrieb von der Pike auf, auch seine Schattenseiten.

Nichtwahl wegdenken

Der Mann mit dem Lausbubengesicht kennt genauso die Faktoren, die ihn in diesem Jahr zum Wackelkandidaten küren. Die Unsicherheit gehöre dazu, reagierte der 39-Jährige auf Facebook auf Medienberichte. «Ich mache jetzt einen aktiven Wahlkampf, über eine Nichtwahl mache ich mir deshalb keine Gedanken.»

Wüthrich hält den dritten Sitz der Männerliste der SP Kanton Bern. Die Genossen errangen diesen vor vier Jahren knapp – als 25. Sitz im Parlament. In diesem Jahr stehen dem Kanton Bern jedoch nur 24 Nationalratssitze zu. Also ist nicht unwahrscheinlich, dass die SP diesen Sitz wieder verliert. Die beiden Nationalräte Matthias Aebischer und Corrado Pardini haben gemeinhin bessere Chancen, wiedergewählt zu werden. Im Grundsatz schon nur, weil sie bereits in die grosse Kammer gewählt worden sind. Wüthrich hat als Nachgerückter eine grössere Hürde zu überspringen.

Wer als Genosse oder Genossin Karriere machen will, zieht besser in die Stadt. Die Langenthaler Nationalrätin Nadine Masshardt ist diesen Weg gegangen. Als Huttwiler kandidiert der Sozialdemokrat in konservativen Stammlanden. Als Exekutivmitglied hat er sich durchaus profiliert und über seine Kommune hinaus etwa die Feuerwehren von sechs Gemeinden nach jahrelangem Hin und Her fusioniert. Doch auch wenn Adrian Wüthrich der einzige Oberaargauer Nationalrat ist, werden sich durch ihn naturgemäss nicht alle Wählerinnen und Wähler im äussersten Zipfel des Kantons vertreten fühlen.