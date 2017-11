Jocham legt sich mit seinem künftigen Chef an

Uwe E. Jocham wird am 8. Dezember vom Berner Regierungsrat offiziell zum Präsidenten des Verwaltungsrats der Inselgruppe gewählt. Schon jetzt aber fährt er seinem künftigen Chef, SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg, ein erstes Mal an den Karren.

In einer Mail an ausgewählte Grossräte bittet er diese, kommende Woche bei der Beratung des 185 Millionen Franken schweren Sparpakets auf eine Massnahme zu verzichten. Dabei geht es um die Streichung des Kantonsbeitrags an medizinische Innovationen im Umfang von jährlich 3 Millionen Franken. Ausgearbeitet wurde die Massnahme von Schneggs Direktion.

Aktuell ist es möglich, dass Spitäler bei der Überführung von medizinischen Innovationen aus der Forschung in die Klinik vom Kanton finanziell unterstützt werden. Das gilt beispielsweise für neue diagnostische und therapeutische Leistungen. Voraussetzung ist, dass die Leistungen noch nicht genügend von den Krankenkassen abgegolten werden. Naturgemäss kam die Insel als Universitätsspital in der Vergangenheit in den Genuss von rund 90 Prozent dieser Beiträge. Auf solche Unterstützung möchte Schnegg künftig verzichten.

«Nicht bewerten»

Angesprochen auf Jochams Vorgehen gibt sich Gundekar Giebel, Kommunikationsbeauftragter bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF), zugeknöpft. Man wolle dieses derzeit nicht «bewerten», sagt er. Lieber äussert er sich inhaltlich zur umstrittenen Massnahme. Und da hat die GEF eine klare Position: Man stehe «nach wie vor mit Überzeugung» hinter der Beitragsstreichung.

Und: Die Finanzierung entsprechender Projekte des Inselspitals sei über die Kredite für Lehre und Forschung sichergestellt. Sowieso stünden bei ­medizinischen Innovationen die private Initiative und die Zusammenarbeit der Insel mit der Wirtschaft im Vordergrund. «Aufgabe des Staates ist das Schaffen möglichst offener Rahmenbedingungen durch eine schlanke Regulierung», so Giebel.

Unterschiedlich angekommen ist Jochams Vorpreschen bei den Grossräten. Einige kritisieren, dass er sich bereits politisch einbringt, obwohl er noch gar nicht zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt wurde. Andere sagen, dass es sowieso nicht die Aufgabe eines Verwaltungsratspräsidenten sei, sich in politische Diskussionen einzumischen. Viele finden es aber auch legitim, dass sich Jocham für die Interessen der Insel-Gruppe einsetzt.

Jocham sieht kein Problem

Uwe E. Jocham selbst sieht kein Problem in seinem Vorgehen. Er habe die Mail nicht als künftiger strategischer Chef der Insel-Gruppe verschickt, sondern als Bürger und Vizepräsident des Verwaltungsrats der Sitem-Insel AG. Dabei handelt es sich um eine Institution, die dafür sorgt, dass Forschungsergebnisse des Universitätsspitals möglichst rasch in konkrete Anwendungen und Produkte um­gesetzt wer­den.

«Neben den medizinischen Dienstleistungen ist auch die Forschung unter permanentem Kostendruck», sagt Jocham. Deshalb setze er sich für die finanzielle Unterstützung von entsprechenden Projekten ein. Dass er mit dem Vorgehen seinen künftigen Vorgesetzten Schnegg verärgern könnte, erwartet er nicht.

Jocham weibelt aber nicht nur extern bereits für die Anliegen der Insel-Gruppe. Auch intern wird die Zeit nach Joseph Roh­rer als Verwaltungsratspräsident vorbereitet. So hat diese Zeitung gestern bekannt gemacht, dass auch CEO Holger Baumann das Unternehmen verlassen wird. Wie Rohrer geht auch Baumann nicht ganz freiwillig. Jocham wollte sich gestern nicht dazu äussern. (Berner Zeitung)