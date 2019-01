Plötzliche Suizidgedanken nach Feierabend? Oder eine akute Psychose am Wochenende? In solchen Fällen hilft der örtliche psychiatrische Notfalldienst. Nicht so in der Region Biel-Seeland. Dort schliessen die über dreissig niedergelassenen Psychiater seit Jahren um 17.30 Uhr ihre Türen. Und auch am Wochenende ist aufgeschmissen, wer in eine Krise gerät und professionelle Hilfe benötigt. Keiner der Spezialisten ist bereit, samstags oder sonntags zu arbeiten.