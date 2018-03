Im Aaretal wächst das Risiko einer Immobilienblase

Hierhin verirren sich kaum Pensionskassen

Pensionskassen wissen in Zeiten von Negativzinsen kaum mehr, wo sie ihr Geld gewinnbringend anlegen sollen. Deshalb spriessen gerade in der ­Agglomeration neue Mietwohnungen wie Pilze aus dem Boden. Diese Entwicklung führte etwa im Aaretal zu einer Verdopplung der Anzahl Baugesuche. Genau das Gegenteil passierte im Berner Oberland.



Konkret: im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen mit dem Hotspot Gstaad. Dort ist gemäss den Zahlen der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner der Mietwohnungsbau letztes Jahr fast vollständig eingebrochen. Wurden 2015 noch über 70 neue Mietbauten bewilligt, so waren es 2017 noch 3. Diese Zahlen kann Regierungsstatthalter Michael Teuscher nicht kommentieren, weil sein Amt bei der Erteilung einer ­Bewilligung nicht zwischen Miet- oder Eigentumswohnungen unterscheidet.



Generell bestätigt er aber die Tendenz: «Seit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative ist die Anzahl Wohnbaugesuche massiv eingebrochen.» Nach der Volksabstimmung vor genau sechs Jahren habe es bis Ende 2012 noch neue Baugesuche «à gogo» gegeben, so Teuscher. Ab 2013 habe der Gegentrend eingesetzt: Es dürfen seither nur noch Erstwohnungen bewilligt werden.



Bauen für den Eigenbedarf



Auf Halde werde im Saanenland und Obersimmental nicht gebaut, so Teuscher. «Wir haben hier fast nie Pensionskassen, die selber bauen, um mit den Mietwohnungen eine Rendite zu erzielen.» Vielmehr werde gezielt nach Nachfrage gebaut, oft auch für den Eigenbedarf und mit klassischer Hypothekenfinanzierung durch eine Bank oder eine Versicherung. «Für mehr gibt es hier seit der Umsetzung der Initiative keinen Markt mehr.»