Hochfliegende Pläne trotz tiefroten Zahlen

Extremszenarien verworfen

Seit dem Skywork-Grounding hat der Verwaltungsrat auch die Schliessung des Flughafens geprüft, dieses Extremszenario aber verworfen. Umgekehrt ist es für ihn ebenfalls keine Option, auf Billigairlines zu setzen und dazu eine neue Piste zu bauen.

Dies wäre unwirtschaftlich und wäre wahrscheinlich nicht zu realisieren. Nach zahlreichen Gesprächen mit Aktionären, Vertretern aus Wirtschaft und Politik und der Bevölkerung sieht Brechbühl den Rückhalt dafür, Bern-Belp als öffentlichen Regionalflughafen weiterführen zu können.

Der Konkurs von Skywork reisst aber zuerst ein tiefes Loch in die Kasse des Flughafens. Für 2018 verbucht er einen Verlust von rund 1 Million Franken. Dies hat der Flughafen als Gläubigerin beim Konkursverwalter von Skywork als Forderung eingereicht. Voraussichtlich werden auch die Zahlen für das laufende Jahr tiefrot ausfallen. Schliesslich fehlen die Einnahmen von Skywork nicht nur während vier Monaten, sondern für immer.

Der Flughafen kündigt deshalb an, den Stellenetat nochmals um 10 auf noch 55 Vollzeitstellen zu kürzen. Dazu werden freiwillige Abgänge genutzt. Zwei Angestellten muss aber dennoch gekündigt werden. Nach dem Skywork-Grounding hatte der Flughafen bereits 10 von damals 86 Arbeitsplätzen gestrichen. Danach wurden fünf Abgänge nicht ersetzt und Ende Januar weitere sechs Kündigungen ausgesprochen.

Fünftes Geschäftsfeld

Weil nach Skywork keine neue Airline mit so einem grossen Betrieb in Belp im Anflug ist, sucht der Flughafen neue Geschäftsfelder. Er setzt dabei neben dem Linien- und Chartergeschäft weiterhin auf die Flüge des Bundes, die Privatfliegerei sowie die dafür nötige Infrastruktur am Boden. Zudem soll sich das Belpmoos zu einem «modernen Mobilitätszentrum» entwickeln.