Die Schneeberger AG baut Linearführungen. Das simpelste Beispiel, wie eine Linearführung funktioniert, ist eine Schublade. Sie bewegt sich stets auf einer bestimmten Achse vor und zurück. Nur sind die Linearführungen der Schneeberger AG natürlich um einiges komplexer und müssen die Anforderungen der Hochpräzisionsindustrie erfüllen. Sprich: höchste Genauigkeit und Tragfähigkeit.

Linearführungen, die zum Beispiel in der Messtechnik zum Einsatz kommen, müssen auch im Nanometerbereich noch präzise Ergebnisse liefern. Beispielsweise wird ein Patient, der auf der Liege eines Computertomografie-Geräts Platz nimmt, nicht selten auf Führungen der Schneeberger AG hin und her bewegt. Um solche Instrumente bauen und entwickeln zu können, ist viel Fachwissen nötig.

In sieben Berufen bildet das Roggwiler Unternehmen Mitarbeitende selbst aus, unter anderem als Konstrukteure, Polymechaniker oder Produktionsmechaniker. Die richtigen Fachleute zu finden, sei trotz der Investitionen in die eigene Ausbildung nicht immer leicht, sagt Hantke. Roggwil befindet sich nicht in einer der grossen Metropolregionen der Schweiz. Aber Hantke sieht darin nicht per se einen Nachteil, im Gegenteil. «Wir sind von Roggwil in unter einer Stunde in Zürich, Bern, Basel oder Luzern. Ich erlebe unseren Standort als sehr attraktiv.»

Die Nachfolge ist geregelt

Der gelernte Maschinenbauingenieur ist sich andere Wege gewöhnt. Jahrelang arbeitete er für die deutsche Schaeffler Gruppe, unter anderem in den USA. Den neuen Job trat er als eine Art Statthalter an. Die Schneeberger AG ist ein Familienunternehmen. Hans-Martin Schneeberger, der das Unternehmen 25 Jahre lang führte, hat sich Ende 2017 aus der operativen Führung zurückgezogen und präsidiert nun den Verwaltungsrat.

Sein Sohn hat bereits signalisiert, dass er die Firma übernehmen will. Aber das wird erst in einigen Jahren passieren, und noch sammelt der Sohn ausserhalb des Unternehmens Erfahrungen. In der Zwischenzeit wird Hantke, der sich während seiner ganzen Karriere mit Lineartechnik beschäftigt hat, die Geschäfte führen.