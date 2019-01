Lösen liesse sich das Problem laut Hirsbrunner durch die Optimierung des Eigenverbrauchs, wenn der produzierte Strom 1:1 vor Ort verbraucht würde. Damit müssten keine grossen Überproduktionen ins Netz eingespeist werden.

Eine weitere Möglichkeit könnte der Einbau eines Speichersystems sein, zum Beispiel Batterien, die mit dem vor Ort produzierten Solarstrom aufgeladen werden. «Allerdings sind solche Batterien heute noch sehr teuer», so Hirsbrunner.

Speichermöglichkeiten sind im «Aarerain» nicht vorgesehen. Noch nicht. Die Technologie werde aber Fortschritte machen, die Speichermöglichkeiten würden effizienter und rentabler, erklären die Verantwortlichen. Es sei deshalb möglich, dass auch im «Aarerain» ein solches Speichersystem eingebaut werde. Baubeginn des Plusenergiequartiers ist nämlich frühestens in zwei Jahren. Zuerst entscheidet die Ittiger Gemeindeversammlung im kommenden Winter über die Überbauungsordnung.

Gemeindepräsident Marco Rupp (BVI) ist zuversichtlich, dass das Volk dem Projekt zustimmt – trotz den bis zu achtstöckigen Häusern. Denn das geplante Quartier trage auch Sorge zum Land. Eigentlich gehört der Coop-Pensionskasse nämlich ein noch deutlich grösserer Teil des Aarehangs. Man wolle aber Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen: der westliche Teil des Aarehangs soll grün bleiben.

Auch Köniz hat Pläne

Was in Worblaufen geplant wird, soll bald auch in Köniz Realität werden – als Teil der neuen Mega-Siedlung, die sich derzeit im Ried bei Niederwangen im Bau befindet. Total 1000 Wohnungen für 2500 Menschen entstehen dort etappenweise bis ins Jahr 2028. Von einem Baufeld ist die Gemeinde Köniz Landeigentümerin. Auf diesem Perimeter, der etwa so gross wie vier Fussballfelder ist und rund ein Viertel der ganzen Siedlung ausmacht, will die Gemeinde ein Plusenergiequartier realisieren.

Der Anspruch der Gemeinde ist es, dass das nachhaltige Quartier gleichzeitig auch zum sogenannten 2000-Watt-Areal wird. Ein solches zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Bewohner nicht mehr als 2000 Watt Energie verbraucht. Diesen dauerhaften Energiebedarf pro Person verträgt die Erde laut Klimaexperten längerfristig, mehr nicht. Zum Vergleich: In der Schweiz beträgt heute der Energieverbrauch pro Person über 6000 Watt, also das Dreifache.