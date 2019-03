«Schhhh! Mir wei afah.» Ursula Schär steht vor den Menschen der Sandwürfi. Wie jeden Dienstagmittag will sie mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Asylunterkunft über Grundsätze reden. Schär ist 58, eine Frau mit einer schnurgeraden Haltung, die ihre Brille an einer filigranen Kette um den Hals trägt – sie leitet das Zentrum an der Könizer Peripherie. Im Gemeinschaftsraum unter den Dachgiebeln des alten Blocks wird es still. Es riecht nach gebratenem Hähnchen.