Heftige Gewitter entladen sich über dem Kanton Bern

Mehrere Gewitterzellen entladen sich derzeit und in den nächsten Stunden über dem Kanton Bern. Die Meteocentrale hat für manche Berner Gebiete eine Unwetterwarnung ausgerufen. Weil es wiederum relativ windstill ist, ziehen die Gewitter kaum weiter. Sprich, es kann ortsweise in kurzer Zeit relativ stark Regen. Es lohnt sich nach einem Starkregen also auf jeden Fall einen Blick in den Keller zu werfen.

Betroffen sind vor allem das Emmental, das Seeland und das Gantrischgebiet. In der Region Zollbrück/Langnau kam es zu starken Niederschlägen. Bei der Kantonspolizei Bern gingen rund 30 Meldungen ein, vor allem wegen überfluteten Kellern. In Schwarzenburg fiel starker Hagel. Hier Bilder von der Berner SP-Grossrätin Sarah Gabi aus Schwarzenburg:

Im Rathaus heute ein totales Nonstop-Gehetze für mich und von zu Hause diese Meldung...

Ade ihr lieben Früchte und ade liebes Gemüse.???????????????? pic.twitter.com/9FOMAgww4Y — Sarah Gabi (@sarah_gabi_) 4. Juni 2018

Wenn es bei Ihnen in der Nähe heftig gwitteret hat, können Sie uns gerne Fotos an online@bernerzeitung.ch schicken. (qsc)