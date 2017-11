Häusliche Gewalt: «Noch viel zu tun»

An einer Jubiläumsveranstaltung hat die Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt am Dienstagabend ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Für Regierungsrat Hans-Jürg Käser ist die Nähe der Stelle zur Arbeit der Polizei zentral. Diese rückt pro Jahr knapp 1000 Mal wegen häuslicher Gewalt aus.

Häusliche Gewalt werde häufig mit einer Polizei-Intervention erstmals öffentlich sichtbar, schreibt Käser im Vorwort zur Festschrift zum 10-jährigen Bestehen der Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt.

Die knapp 50 Seiten umfassende Broschüre zeichnet die Geschichte der Bekämpfung häuslicher Gewalt nach. Bereits 1980 öffnete in der Stadt Bern das erste Frauenhaus im Kanton Bern. Die Eröffnung weiterer Frauenhäuser in Biel und im Berner Oberland folgten in den 1990er-Jahren.

Im Jahr 2000 startete das gemeinsame Interventionsprojekt von Stadt und Kanton Bern. In den Folgejahren entstanden erste Täterberatungsangebote in Biel und Bern. Nach einer Pilotphase entschied die Berner Regierung am 28. November 2007 - also vor genau 10 Jahren - die kantonale Interventionsstelle dauerhaft einzurichten.

Für die Ansiedlung bei der Polizei- und Militärdirektion gab es aus Sicht von Käser gute Gründe. Gerade im häuslichen Bereich sei die gute Kooperation zwischen Opfer- und Täterberatung sehr wichtig, da auch nach der Gewalttat eine Verbindung zwischen den Betroffenen bestehe und diese bei der weiteren Arbeit berücksichtigt werden müsse.

Auch wenn in den vergangenen Jahrzehnten einiges erreicht worden konnte, «gibt es noch viel zu tun», hält Käser in der Jubiläumsbroschüre fest. Dies zeigten unter anderem die Zahlen zu Wiederholungsfällen und schweren Delikten.

Verschärfte Gesetze

Der Polizeidirektor erhofft sich Verbesserungen von der Weiterentwicklung des Bedrohungsmanagements sowie der Umsetzung verschiedener neuer gesetzlicher Grundlagen, etwa dem Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen. Dazu hat der Bundesrat Mitte Oktober die Botschaft vorgelegt.

Dabei will der Bundesrat im Strafrecht neue Regeln zur Sistierung und Einstellung von Verfahren wegen häuslicher Gewalt verankern. So soll es nicht mehr allein vom Willen des Opfers abhängen, ob ein Strafverfahren fortgeführt wird oder nicht. Der Entscheid soll bei den Strafbehörden liegen, um zu verhindern, dass Täter Druck auf das Opfer machen.

Zudem soll es künftig möglich werden, dass Stalker mit elektronischen Fussfesseln überwacht werden können. Bereits heute können Gerichte bei Drohungen oder Stalking Kontakt- und Rayonverbote verhängen.

«Täteransprache» wird Standard

Anpassungen sind auch im kantonalen Polizeigesetz vorgesehen, das der Grosse Rat kommende Woche beraten wird. Bereits gesetzlich verankert hat das Kantonsparlament in der Septembersession die sogenannten Täteransprache im Regierungsstatthalter-Gesetz.

Dabei wird ein Gewalttäter unmittelbar nach einer Polizeiintervention vom Regierungsstatthalter zu einem Gespräch vorgeladen. Mit dieser niederschwelligen Massnahme sollen die Behörden rasch und proaktiv intervenieren können, um weitere Eskalationen zu verhindern. (mb/sda)