Grossrat berät 16. Sparpaket seit 1993

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat am Dienstagnachmittag die Beratungen über das sogenannte Entlastungspaket 2018 aufgenommen. Es ist das 16. Sparpaket seit 1993.

Die SP wollte auf das Geschäft nicht eintreten, die Grünen verlangten Rückweisung. Ihre Sprecherin Natalie Imboden sprach von einem «Leistungsabbau auf Vorrat»: Man wolle auf schmerzhafte Weise Millionen einsparen zugunsten einer Steuersenkung für Unternehmen, die noch gar nicht unter Dach sei.

Anders sah es die Ratsmehrheit mit den Mitte-Parteien und den Bürgerlichen: Der Kanton Bern brauche so oder so eine Fitnesskur. Ein gesunder Finanzhaushalt sei im langfristigen Interesse des Kantons, betonte etwa Raphael Lanz (SVP). Fundamentalopposition gegen das Paket sei der falsche Weg.

Der Rückweisungsantrag war chancenlos. Mit klarem Mehr trat der Grosse Rat auf das Entlastungspaket ein. Er wird sich nun zunächst mit einigen Planungserklärungen befassen. Auf diese Weise kann er dem Regierungsrat finanzpolitische Leitplanken setzen.

Bis Donnerstag wird der Rat zudem 155 Einzelmassnahmen beraten. Viele sind umstritten. Aufgrund der Diskussionen in der vorberatenden Finanzkommission zeichnet sich ab, dass das Parlament das langfristige Sparziel des Regierungsrats von 185 Millionen Franken nicht ganz erreichen wird.

Zusammen mit dem Sparpaket beraten werden das Budget fürs kommende Jahr sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2019-2021.

Gegner standen Spalier

Als die Grossräte am Dienstagmorgen beim Rathaus eintrafen, wurden sie von Gegnern des Sparpakets empfangen. Das Komitee Stopp Abbau appellierte nochmals an die Parlamentarier, auf die einschneidenden Massnahmen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich zu verzichten. Der Bevölkerung des Kantons Bern drohten teils gravierende Einschnitte in die Grundversorgung. Auch das Personal werde die Auswirkungen schmerzhaft spüren.

Eine Schachtel mit Kaminzündhölzern bekamen die Grossratsmitglieder von den Floristinnen der Gartenbauschule Oeschberg überreicht. «Wir sind Feuer und Flammen für die Ausbildung der Floristinnen», stand auf den von Hand verzierten Schachteln geschrieben. (tag/mb/sda)