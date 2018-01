Grosser Rat will Fahrende wegweisen – aber wohin?

Kantonales Polizeigesetz

Der Grosse Rat hat am Dienstag in erster Lesung das kantonale Polizeigesetz revidiert und mit einigen Änderungen verabschiedet. Einer der umstrittensten Punkte war der neue Wegweisungsartikel, der in erster Linie Fahrende betreffen wird (siehe Haupttext).



Diskutiert wurde aber auch darüber, ob Gemeinden künftig privaten Sicherheitsfirmen mehr Kompetenzen abtreten dürfen. Sie dürfen nicht, wie eine Mehrheit des Grossen Rates ­entschied. Konkret war es darum gegangen, ob ein privater Sicherheitsdienst Ausweise kontrollieren darf. Peter Siegenthaler (SP, Thun) und Daniel Bichsel (SVP, Zollikofen) hatten es den Gemeinden ermöglichen wollen, diese Aufgabe zu delegieren. Die Stadt Thun gebe jährlich einen sechsstelligen Betrag für private Sicherheitsdienste aus, sagte Siegenthaler.



Man müsse diesen Mitarbeitenden also auch Kompetenzen übertragen dürfen. Die Mehrheit der Parlamentsmitglieder warnte aber vor einer «Aufweichung des Gewaltmonopols». Es werde spätestens dann heikel, wenn bei einer Ausweiskontrolle Zwang an­gewendet werden müsse, sagte Marc Jost (EVP, Thun). Polizei­direktor Hans-Jürg Käser (FDP) sah eine Gefahr darin, dass die Regeln von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich wären. «Wir wollen eine Polizei, die der Bürger kennt.»



Verworfen hat das Parlament Anträge von links-grüner Seite, die verlangten, dass auch Personen mit einem Ausweis C die Polizeischule absolvieren dürfen. Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund seien im Korps willkommen, sagte der Polizeidirektor. Aber wer Polizist werden wolle, müsse sich um das Schweizer Bürgerrecht bemühen. mm