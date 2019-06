Grosser Rat verschont arme Gemeinden

Diese Mindestausstattung habe eine strukturerhaltende Wirkung und bremse somit Gemeindefusionen, begründete die FDP in ihrer Planungserklärung, die damals überwiesen wurde. Allerdings äusserst knapp mit 76 zu 71 Stimmen bei vier Enthaltungen.

Am Dienstag nun hat das Parlament den «kleinen Unfall» behoben. Es überwies mit 103 zu 33 und mit 100 zu 36 Stimmen zwei Motionen aus SVP-Kreisen, welche ebendiese von ihm selbst beschlossenen Kürzungsmassnahmen stoppen. Ein Blick ins Abstimmungsprotokoll vom September zeigt, dass vor allem die SP eine Kehrtwende vollzog.

Sie stimmte damals mit grossem Mehr für die Planungserklärung, half aber am Dienstag mit, diese wieder aufzuheben. Auch die FDP, im September noch einheitlich dafür, war am Dienstag gespalten. Die Grünen und die GLP hingegen wollten am eingeschlagenen Kurs festhalten.

«Abbau ist immer schlecht»

Die SP habe Vertrauen in den Regierungsrat und insbesondere in die neue Gemeindedirektorin Evi Allemann (SP), dass sie andere Wege finde, um Gemeindefusionen im Kanton Bern zu fördern, sagte Tamara Funiciello (Bern). Weniger Zwang, sondern mehr Freiwilligkeit sei nötig.

Und: «Ein Abbau ist immer schlecht, ausser es geht um CO 2 .» Für die Gemeinden wären die Ausfälle zum Teil massiv und hätten Steuererhöhungen zur Folge.

Anders sah es Antonio Bauen (Grüne, Bern). «Wir wollen den Kanton fitter und effizienter machen. Also müssen wir unsere Strukturen verbessern. Wir sehen nicht, wie man die Motivation zu Fusionen sonst erhöhen könnte.» Michael Köpfli (GLP, Wohlen) fand, wenn Gemeinden alte Strukturen aufrechterhalten möchten, die nicht mehr zeitgemäss seien, sollten sie dies auch selbst finanzieren.