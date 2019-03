Die Gemeinde Wileroltigen hat sich stets mit Händen und Füssen gegen den Platz gewehrt. Im Parlament erhielten die Wileroltiger vor allem von Seiten der SVP Sukkurs. Doch auch die SVP-Fraktion stimmte nicht geschlossen.

«Jeder ist doch froh, dass der Platz in Wileroltigen nicht in seiner eigenen Gemeinde zu stehen kommt», vermutete BDP-Grossrätin Anita Herren-Brauen in der emotionalen Debatte am Mittwochnachmittag. Es sei schlicht undemokratisch, der kleinen Gemeinde den Platz einfach aufs Auge zu drücken.

«Der Kanton Bern vergoldet diesen Platz», kritisierte SVP-Grossrätin Sandra Schneider mit Verweis auf die geschätzten Kosten von 3,3 Millionen Franken. Dazu kämen noch ungedeckte jährliche Defizite von bis zu 60'000 Franken.

Mit dem definitiven Transitplatz mache man es den ausländischen Fahrenden einfach, einen Platz zu finden, betonte Grossrat Martin Schlup (SVP). «Da kommen dann immer mehr», befürchtete der Schüpfener.

Wenn man schon über Minderheiten wie die Fahrenden diskutiere, dann müsse auch Wileroltigen als Minderheit gelten, argumentierte SVP-Grossrat Patrick Freudiger. Denn alle übrigen Gemeinden entledigten sich auf Kosten von Wileroltigen eines unangenehmen Problems.

Polizeigesetz

Der Thuner Stadtpräsident und Grossrat Raphael Lanz (SVP) verwies auf das neue Polizeigesetz das der Kantonspolizei mehr Mittel in die Hand gibt, illegal campierende Fahrende wegzuweisen, sofern der Kanton Bern über einen Transitplatz verfügt. Ohne einen solchen Platz würden der Polizei diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, gab Lanz zu bedenken.

Freudiger konterte, dass es noch gar nicht so sicher sei, dass der entsprechende Passus im Polizeigesetz rechtmässig sei. Die Beschwerdefrist sei noch nicht abgelaufen. Schlechtestenfalls hätte der Kanton einen Platz bewilligt, aber die Kantonspolizei keine zusätzlichen Möglichkeiten zur Wegweisung.