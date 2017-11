Grosser Rat senkt die Gewinnsteuer für grosse Firmen

Entlastungspaket 2018

Die ersten 18,5 Millionen gespart

Nach viel Vorgeplänkel ging es am Dienstagabend doch noch ans Eingemachte: Der Grosse Rat nahm die Beratung der 155 Sparmassnahmen auf, die der Regierungsrat vorgeschlagen hat. Sie haben ein Gesamtvolumen von 185 Millionen Franken ab dem Jahr 2021. Ein Teil der Massnahmen würde jedoch bereits nächstes Jahr greifen.



Die Punkte, die das Parlament am ersten Tag der Spardebatte genehmigte und zum Teil stillschweigend guthiess, haben einen Wert von 18,5 Millionen Franken. Die ersten 10 Prozent des Entlastungspakets sind also unter Dach.







Die Regierung brachte ausser ei­nem Vorschlag alle ihre Ideen durch. So wollte der Grosse Rat die 200'000 Franken Portokosten für den Versand von Wahlwerbematerial nicht auf die Gemeinden überwälzen.



Das sind die wichtigsten genehmigten Sparmassnahmen:





Reduktion Abgeltung Listenspitäler: 10 Millionen Franken;



Medizinische Innovation: 3 Millionen Franken;



Kürzung Beiträge Rettungswesen: 1,8 Millionen Franken.



Gleichzeitig gab eine Ratsmehrheit der Regierung gegen deren Willen den Auftrag, in der Zentralverwaltung bereits nächstes Jahr 1 Prozent an Stellenprozenten einzusparen. Für die Jahre 2019 bis 2021 lautet der Sparauftrag 3 Prozent.Am Mittwoch dürfte der Regierungsrat die eine oder andere Kröte schlucken müssen: Es ist zu ­erwarten, dass seine Sparmassnahmen in den Bereichen Spitex, Heime und Sozialhilfe die Debatte nicht schadlos über­stehen werden.