Grosser Rat muss das Geschäft   der Pfandleiher regeln

Rück- und Umblick

Auch in der Vergangenheit beschäftigten die Pfandleiher den Gesetzgeber immer wieder, wie Vinzenz Bartlome vom Berner Staatsarchiv erklärt: Diese Form der Kreditvergabe lässt sich bis weit in die Antike zurückverfolgen und wurde trotz kirch­lichem Zinsverbot auch im Mittelalter rege praktiziert. «Problematisch ist am Pfandgeschäft, dass in der Regel zwischen dem Kreditgeber und dem Kreditnehmer ein grosses Machtgefälle herrscht, da der Kreditnehmer meist dringend und kurzfristig Geld benötigt, sodass der Kreditgeber einseitig die Bedingungen diktieren kann», so Bartlome.



Mit Wucherverboten – also Zinsbeschränkungen, wie dies die Berner Regierung nun auch vorsieht – versuchten einerseits Kirche und Staat, die schädlichen Wirkungen einzudämmen. «Andererseits konnte auf die Pfandleihe nicht verzichtet werden, da sie gerade für die kleinen Leute, die keine anderen Sicherheiten wie etwa Immobilien bieten konnten, oft der einzige Weg zu Krediten war», erklärt Bartlome.

In der alten bernischen Repu­blik war die Pfandleihe durch strenge Wuchergesetze und amtlich bestellte Pfandschätzer sehr eingeschränkt. Nach der Abdankung des Patriziates 1831 stand diesen Einschränkungen die Wirtschaftsfreiheit entgegen. 1888 versuchte die Regierung, diesen Wirtschaftssektor zu reglementieren, auch dadurch, dass für die Tätigkeit ein Patent nötig wurde. Diese Regelung wurde regelmässig ­erneuert und angepasst, bis sie 1996 rückwirkend auf 1993 aufgehoben wurde, weil sie obsolet geworden war. Es gab keine Pfandleiher mehr im ­Kanton Bern.



Heute gehen die Kantone unterschiedlich mit Pfandleihe um. Im Kanton Zürich zum ­Beispiel betreibt die Zürcher Kantonalbank als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt ­bereits seit 1872 eine Pfandleihkasse. Diese ist nicht gewinn­orientiert. Die Einführung eines ähnlichen Modells ist im ­Kanton Bern dagegen nicht vorgesehen. sar