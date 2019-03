Mit 87 zu 49 Stimmen bei 14 Enthaltungen überwies das Kantonsparlament am Dienstag eine Planungserklärung der SVP-Fraktion mit dieser Forderung. In der Planungserklärung steht auch, dass sich dezentrale Strukturen heute auch digital stützen liessen.

Der SVP-Vorstoss ist eine von sechs Planungserklärungen, welche der Grosse Rat bei der Diskussion der Regierungsrichtlinien der Kantonsregierung überwies. Das Kantonsparlament fordert den Regierungsrat etwa auch auf, rasch auf einen Expertenbericht zur Förderung der Zweisprachigkeit im Kanton Bern zu reagieren. Eine Arbeitsgruppe unter dem Bieler Ständerat Hans Stöckli hatte diesen Bericht im Herbst präsentiert.

Gemäss weiteren Planungserklärungen soll sich die Regierung auch dafür einsetzen, dass der Kanton Bern «führender KMU-Standort der Schweiz» wird. Zudem soll der Kanton die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und seine Position als nationales Politik- und Verwaltungszentrum stärken.

Gegen 30 Planungserklärungen waren eingereicht worden, was im Grossen Rat selbst und nach den Worten von Regierungs-Vizepräsident Christoph Ammann auch im Regierungsrat für Erstaunen sorgte. Am Dienstagmittag hatte der Rat die Beratung der Planungserklärungen noch nicht abgeschlossen. Er wird am Mittwoch damit fortfahren.

Am Mittwoch wird der Rat auch über einen Antrag entscheiden, die Regierungsrichtlinien zur Kenntnis zu nehmen. Ja oder Nein sagen dazu muss der Grosse Rat nicht. Er kann aber eben Planungserklärungen dazu abgeben, die laut Grossratsgesetz für die Kantonsregierung prinzipiell verbindlich sind.