Als einzige parlamentarische Gruppe war die SVP-Fraktion mehrheitlich gegen den Kredit. Sprecherin Madeleine Amstutz (Schwanden bei Sigriswil) sagte, der Nutzen des Zentrums sei zweifelhaft. Der Kanton Bern habe bei solchen teilweise fremdfinanzierten Projekten auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.

Thuns Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) hingegen sagte, die Chancen überwögen die Risiken. SVP-Grossrat Markus Aebi (Hellsau) warb mit dem Argument für ein Ja, Ökologie und Nachhaltigkeit seien internationale Megatrends. Es sei richtig, in einen solchen Markt zu investieren.

Das Zentrum soll von der Vision geleitet sein, dass Wohlstand und Schutz der Natur über eine nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen vereinbar sind. Die Berner Politik verspricht sich vom Zentrum rund 50 hochqualifizierte Arbeitsplätze in Bern und eine Wertschöpfung von gegen 140 Millionen Franken.

Aufbau für 200 Millionen

Das Finanzierungskonzept sieht vor, dass der Kanton Bern dem Zentrum von 2020 bis 2029 20 Millionen Franken als Grundfinanzierung zukommen lässt. Mit den anderen 30 Millionen Franken finanziert der Kanton ein Umsetzungsprogramm mit innovativen Projekten in den Bereichen Klimawandel, Biodiversität und Landnutzung.

Die Verantwortlichen denken etwa an den Aufbau der ersten offiziell CO2-neutralen Tourismusregion der Schweiz im östlichen Berner Oberland. Eine weitere Idee ist, in den Regionalen Naturpärken des Kantons Rangerstationen einzurichten. So entstünde ein neues Tourismusangebot, das Natur mit Bildung verbindet.