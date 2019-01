Der Entscheid von BDP-Regierungsrätin Béatrice Simon, für den Ständerat zu kandidieren, löst in der Berner Parteienlandschaft eine Welle der Aufregung aus. In den Parteipräsidien kommt schon das Karussell der Spekulation in Gang, was ein Austritt Simons für die Zusammensetzung der Kantonsregierung bedeuten könnte.