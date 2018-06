Geschäft mit einsamen Herzen

Sie heisst Ramona, ist 29 Jahre jung und allein. Sie bezeichnet sich als liebevoll und geduldig, die Natur und die Berge sind ihre Leidenschaft. Ach ja, einen Landwirt als Partner könnte sie sich durchaus vorstellen.Sie heisst Elisabeth, ist 29 Jahre jung und einsam. Sie bezeichnet sich als schlank, einfühlsam und weltoffen, das Wandern in den Bergen ist ihre Leidenschaft. Ach ja, ein Landwirt könnte durchaus ihr Herz erobern.

Sie heisst Tanja, ist 29 Jahre jung, und das Alleinsein bedrückt sie sehr. Sie möchte mit einem liebevollen Mann das Leben geniessen, mit ihm Frühlingsspaziergänge durch Wald und Feld unternehmen, seine Nähe und Wärme spüren und gleichzeitig Geborgenheit schenken. Ach ja, ein Leben mit einem weichherzigen Landwirt wäre für sie durchaus vorstellbar.

Die gleiche Handynummer

Solche oder ähnlich formulierte Kontaktinserate sind in diesem Frühling zum Teil fast wöchentlich im Aarberger Anzeiger erschienen. Stets versuchte eine junge, naturverbundene Frau auf dem Weg über die Zeitung der Einsamkeit zu entfliehen, stets sprach sie ausdrücklich die Landwirte an. Bekanntlich tun gerade sie sich schwer damit, die Frau fürs Leben zu finden. Zu abschreckend wirkt die anstrengende Arbeit in Haus und Hof.

Doch die Ernüchterung folgt auf dem Fuss. Dazu müssen die interessierten Männer nicht einmal die Handynummer einstellen, die Ramona, Elisabeth und Tanja im Inserat hinterlassen haben. Es reicht, die drei Zahlenreihen miteinander zu vergleichen. Dann wird klar: Die drei Frauen scheinen ein und dasselbe Telefon zu benützen.

«Wenn sie unzufrieden wären, würden sie sich gar nicht mehr bei mir melden.»Erika Kistler

Es kommt noch dicker. Wer sich die Mühe macht und den Telefonkontakt im Internet in eine Suchmaschine eintippt, landet weder bei einer Ramona noch bei einer Elisabeth noch bei einer Tanja. Sondern bei einer Erika – bei Erika Kistler an einer Privatadresse im aargauischen Kölliken. Sie führt, auch das spuckt das World Wide Web aus, unter dem klingenden Namen Heartbeamer eine Partnervermittlung.

Ob sich die interessierten Männer nicht verschaukelt vorkommen müssen? Zumal andere Firmen aus der Branche zwar auch mit realen Frauennamen werben, dann aber immerhin in einer Unterzeile auf den kommerziellen Charakter der Anzeige hinweisen? Erika Kistler sieht das Problem überhaupt nicht, und sie fühlt sich vom Echo ihrer Kunden bestärkt: «Wenn sie unzufrieden wären, würden sie sich gar nicht mehr bei mir melden.»

Stereotyp formuliert

Zu den Kosten, die sie für ihre Vermittlerdienste erhebt, sagt Erika Kistler am Telefon nichts. Sie erklärt nur, dass sie mit den Kunden ein erstes unverbindliches Gespräch führe, ihnen dabei alles zeige, «dann sehen wir weiter». Dazu betont sie mit Nachdruck, dass die Frauen aus den Inseraten echt seien. Sie schätzten es aber, auf die Vermittlerdienste zurückgreifen zu können, die sie vor Belästigungen beim Erst­kontakt schützten.

Eigenartig nur, dass die Frauen in den Inseraten regelmässig 29 Jahre alt sind. Dass sie sehr naturverbunden sind, gern draus­sen spazieren und wandern und sich ausdrücklich in einen Bauern verlieben können – in anderen Anzeigern und regional verankerten Blättern war all das übrigens schon vor drei, vier Jahren so. In verschiedenen Gegenden der Schweiz erschienen damals ähnlich stereotyp formulierte Anzeigen mit der Handynummer, die zu Erika Kistler und ihrer Partnervermittlung führt.

In der harten Realität

Dass sich Ramona, Elisabeth oder auch Tanja plötzlich in eine Erika verwandeln, sobald der interessierte Mann die Traumwelt des Inserats verlässt und in der harten Realität landet, finden allerdings nicht alle unproblematisch. Dora Fankhauser, die für die kirchlich geprägte Partnervermittlung «unterwegs zum Du» tätig ist, zeigt sich jedenfalls sehr befremdet: Wenn in dieser Art mit den Gefühlen einsamer Menschen gespielt werde, sei das schlicht unfair.

Viele Leute haben an ihrem Alleinsein hart zu kauen.



Aus ihrem Arbeitsalltag weiss Dora Fankhauser, wie hart viele Leute an ihrem Alleinsein zu ­kauen haben. Und wie gross deshalb die Hoffnung ist, über einen Vermittlungsdienst endlich eine Partnerin oder einen Partner zu finden. «Auch bei unseren Kunden klappt es nicht immer, und dann macht sich Enttäuschung breit.» Umso wichtiger sei es, den Leuten Zeit zu lassen, sie nach dem ersten Gespräch unter vier Augen nicht gleich zu einem Vertragsabschluss zu drängen. Sondern ihnen die Unterlagen zum gründlichen Überdenken nach Hause zu geben.

Denn: Auch wenn «unterwegs zum Du» nicht gewinnorientiert ist, sind die Dienste von Dora Fankhauser nicht günstig. Zu einer einmaligen Eintrittsgebühr von 600 Franken, in Härtefällen auch weniger, kommt ein monatliches Entgelt von 30 Franken.

Jeder mit seiner Geschichte

Dora Fankhauser steht ihrer Branche auch sonst recht kritisch gegenüber. Diesmal hat sie die Werbeauftritte der Grossen wie Parship oder Elitepartner vor ­Augen. Die heile Welt mit ihren schönen und erfolgreichen Menschen, wie sie hier gezeigt werde, habe mit dem wirklichen Leben wenig zu tun, sagt sie. Ihre Dienste nähmen ganz normale Menschen in Anspruch, Menschen mit ihrer eigenen Geschichte, zu der nicht selten auch eine Trennung gehöre.

Sich auf einen neuen Partner einzustellen, falle in dieser Situation nicht immer leicht – schwieriger jedenfalls, als die Werbung hoffen lasse. (Berner Zeitung)